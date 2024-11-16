Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - (Hẻm 51) 2L2 Khu Vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ưu tiên ứng viên đã làm mô hình chuỗi.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, giờ làm: Trao đổi khi phỏng vấn

- Bonus KPIs: thỏa thuận thêm khi phỏng vấn (giao tiếp, vi tính văn phòng,..)

- Thời gian: theo lịch phân công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin