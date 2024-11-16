Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH
Ngày đăng tuyển: 16/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH

Tuyển dụng điều phối vận tải

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- (Hẻm 51) 2L2 Khu Vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương Thỏa thuận

- Ưu tiên ứng viên đã làm mô hình chuỗi.
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, giờ làm: Trao đổi khi phỏng vấn
- Bonus KPIs: thỏa thuận thêm khi phỏng vấn (giao tiếp, vi tính văn phòng,..)
- Thời gian: theo lịch phân công

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH

CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: (Hẻm 51) 2L2 Khu Vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ|

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP TMDV SX DƯƠNG ÁNH MINH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm