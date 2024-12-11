Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
- Hà Nội:
- Kho Samsung SDS, Kho Số 1, Kho Lạnh Quang Minh, Lô 11 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1. Lập kế hoạch vận tải hàng ngày (Local distribution)
- Tổng hợp đơn hàng từ khách hàng, kiểm tra số lượng/khối lượng hàng hóa tồn kho, để lên kế hoạch vận chuyển, và nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Lên kế hoạch xuất, nhập, giao nhận, phân loại hàng
- Theo dõi tiến độ giao hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận
- Vận hành hệ thống và giao nhận hàng ngày
2. Quản lý chi phí vận tải
- Quản lý chi phí vận tải, theo dõi công nợ và các chi phí khác (vật tư, thiết bị...)
3. Giải quyết khiếu nại
- Giải quyết các vấn đề khiếu nại và phát sinh từ khách hàng
- Phân tích nguyên nhân và kế hoạch hành động để cải thiện vấn đề
- Hỗ trợ quản lý giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày
4. Báo cáo
- Báo cáo tiến độ giao hàng
- Báo cáo KPI
- Báo cáo các vấn đề khiếu nại, phát sinh
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan
Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH tháng đầu tiên đi làm
Hưởng 100% lương thử việc
Được nghỉ thứ 7 (1 tuần đi làm buổi sáng, 1 tuần nghỉ)
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH, Luật lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
