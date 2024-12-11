Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Kho Samsung SDS, Kho Số 1, Kho Lạnh Quang Minh, Lô 11 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Lập kế hoạch vận tải hàng ngày (Local distribution)

- Tổng hợp đơn hàng từ khách hàng, kiểm tra số lượng/khối lượng hàng hóa tồn kho, để lên kế hoạch vận chuyển, và nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc.

- Lên kế hoạch xuất, nhập, giao nhận, phân loại hàng

- Theo dõi tiến độ giao hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận

- Vận hành hệ thống và giao nhận hàng ngày

2. Quản lý chi phí vận tải

- Quản lý chi phí vận tải, theo dõi công nợ và các chi phí khác (vật tư, thiết bị...)

3. Giải quyết khiếu nại

- Giải quyết các vấn đề khiếu nại và phát sinh từ khách hàng

- Phân tích nguyên nhân và kế hoạch hành động để cải thiện vấn đề

- Hỗ trợ quản lý giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày

4. Báo cáo

- Báo cáo tiến độ giao hàng

- Báo cáo KPI

- Báo cáo các vấn đề khiếu nại, phát sinh

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13 và các ngày lễ khác

Tham gia BHXH tháng đầu tiên đi làm

Hưởng 100% lương thử việc

Được nghỉ thứ 7 (1 tuần đi làm buổi sáng, 1 tuần nghỉ)

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH, Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

