Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Tuyển dụng điều phối vận tải

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Kho Samsung SDS, Kho Số 1, Kho Lạnh Quang Minh, Lô 11 KCN Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Lập kế hoạch vận tải hàng ngày (Local distribution)
- Tổng hợp đơn hàng từ khách hàng, kiểm tra số lượng/khối lượng hàng hóa tồn kho, để lên kế hoạch vận chuyển, và nhân sự để đáp ứng yêu cầu công việc.
- Lên kế hoạch xuất, nhập, giao nhận, phân loại hàng
- Theo dõi tiến độ giao hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận
- Vận hành hệ thống và giao nhận hàng ngày
2. Quản lý chi phí vận tải
- Quản lý chi phí vận tải, theo dõi công nợ và các chi phí khác (vật tư, thiết bị...)
3. Giải quyết khiếu nại
- Giải quyết các vấn đề khiếu nại và phát sinh từ khách hàng
- Phân tích nguyên nhân và kế hoạch hành động để cải thiện vấn đề
- Hỗ trợ quản lý giải quyết các vấn đề phát sinh hàng ngày
4. Báo cáo
- Báo cáo tiến độ giao hàng
- Báo cáo KPI
- Báo cáo các vấn đề khiếu nại, phát sinh

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13 và các ngày lễ khác
Tham gia BHXH tháng đầu tiên đi làm
Hưởng 100% lương thử việc
Được nghỉ thứ 7 (1 tuần đi làm buổi sáng, 1 tuần nghỉ)
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo luật BHXH, Luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Công Ty TNHH Điện Tử Samsung HCMC CE Complex

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô I-11, Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Khu Công Nghệ Cao, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

