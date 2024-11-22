Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 16, Tòa nhà Nam Á 201 - 203 Cách Mạng Tháng 8, P. 4, Q. 3, Tp.Hồ Chí Minh, Quận 3

Tuyển dụng điều phối vận tải

1. Chuyên viên Phát triển và Vận hành hệ thống (Khối PTKD & Marketing) chịu trách nhiệm tìm hiểu các yêu cầu người dùng từ các Đối tác/ Kênh bán và các Phòng/Ban thuộc Khối PTKD & Marketing, nắm bắt các chuyên môn nghiệp vụ của người dùng và chuyển những nội dung này sang các yêu cầu chức năng phục vụ công tác phát triển phần mềm:

• Trao đổi với các Đối tác (Ngân hàng, Công ty tài chính, Fintech, Nhà cung ứng các dịch vụ liên quan…), chuyên gia nghiệp vụ bảo hiểm và các Phòng/Ban liên quan để thu thập, phân tích, làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ đối với các hệ thống (hiện hữu và xây mới); đảm bảo các yêu cầu này được ghi nhận một cách hoàn thiện, thống nhất, dễ hiểu, khả thi và có thể theo dõi quản lý.

• Hệ thống hóa các yêu cầu người dùng một cách chi tiết, đi cùng với các phân tích và thông báo về các trường hợp ngoại lệ liên quan đến các yêu cầu từ phía người dung.

• Đánh giá tác động của các yêu cầu người dùng và các quy trình nghiệp vụ lên các hệ thống và đề xuất các phương án, giải pháp tối ưu cho các yêu cầu người dùng và năng lực hệ thống.



2. Chịu trách nhiệm triển khai, quản lý, giám sát việc xây dựng, cập nhật các hệ thống phục vụ hoạt động của Khối PTKD & Marketing cùng với Nhóm Phát triển Phần mềm của GIC hoặc Nhóm Phát triển Phần mềm của các nhà cung cấp:

• Quản lý toàn bộ quá trình triển khai các dự án xây dựng, cập nhật các hệ thống, từ bước thu thập và mô tả yêu cầu, lựa chọn phương án thực hiện, lựa chọn và ký kết nhà cung cấp (nếu có) đến việc kiểm thử, nghiệm thu và thanh toán.

• Xây dựng hoặc phối hợp Nhóm Phát triển Phần mềm để xây dựng các tình huống Người dùng kiểm tra nghiệm thu (UAT).

• Điều phối, phối hợp với Người dùng/Đối tác phân phối và Nhóm Phát triển phần mềm để kiểm tra, điều chỉnh và nghiệm thu hệ thống.

• Quản lý các hồ sơ, chứng từ liên quan đến các hạng mục công việc thuê ngoài.



3. Vận hành các hệ thống/ứng dụng hiện hành:

• Là đầu mối tiếp nhận và xử lý các sự cố/yêu cầu mới của người dùng trong quá trình vận hành hệ thống hỗ trợ bán hàng.

• Tiếp nhận và xử lý các sự cố/yêu cầu mới của người dùng trong quá trình vận hành hệ thống/ứng dụng. Bao gồm việc trích xuất dữ liệu, kết nối với các hệ thống trong và ngoài công ty, phát triển các công cụ hỗ trợ vận hành hệ thống/ứng dụng.



4. Thực hiện công tác đào tạo cho người dùng nếu cần thiết.



5. Hỗ trợ phát triển các công cụ trích xuất dữ liệu, báo cáo, thống kê.



6. Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Khối PTKD & Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

• Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Phân tích nghiệp vụ;

• Ưu tiên ứng viên có kiến thức về nghiệp vụ bảo hiểm và có kiến thức/kinh nghiệm về data engineering/analysis;

• Có kiến thức về quy trình phát triển phần mềm;

• Biết ngôn ngữ lập trình, viết lệnh SQL để truy xuất dự liệu;

• Giao tiếp tiếng Anh tốt (nói, đọc và viết);

• Khả năng phỏng vấn, lắng nghe nhằm hiểu rõ các yêu cầu nghiệp vụ;

• Khả năng ghi nhận đầy đủ, rõ ràng và súc tích các yêu cầu nghiệp vụ;

• Khả năng quản lý nhà cung cấp;

• Kỹ năng quản lý công việc và giao tiếp tốt;

• Tinh thần học hỏi và tìm hiểu các công nghệ mới;

• Sẵn sàng đi công tác;

Phúc Lợi

Tích lũy kinh nghiệm bản thân và kiến thức chuyên môn trong ngành bảo hiểm, một ngành tài chính được đánh giá có mức tăng trưởng nhanh và nhiều tiềm năng

Môi trường làm việc ổn định và thân thiện

Mức lương cạnh tranh kèm với phúc lợi

Triển vọng nghề tốt

Thông tin khác:

Hợp đồng thử việc: 02 tháng.

Thời gian làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, sáng từ 8:00 – 11h30, chiều từ 13h30 - 17:30 giờ

Cơ hội huấn luyện: Theo quy định công ty

Đồng nghiệp: Năng động, hòa đồng

Ngày nghỉ: Theo quy định công ty và pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển

