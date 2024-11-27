Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH XE Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10, ngõ 15 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Mua mới và gia hạn các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện của công ty

- Xử lý bảo hiểm khi phát sinh tai nạn boa gồm: Giám định hu hỏng, làm việc với cơ quan bảo hiểm về chi phí, thủ tục thanh toán và theo dõi tiến độ

- Theo dõi niên hạn giấy tờ xe (lưu hành, bảo hiểm, đăng kí, đăng kiểm) và làm thủ tục gia hạn

- Tiến hành các thủ tục đăng ký, đăng kiểm

- Theo dõi tình hình nộp phí bảo hiểm ô tô, hoàn tất thủ tục yêu cầu bồi thường và đối chiếu, thanh quyết toán với công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm

- Tổ chức theo dõi, kiểm soát và lưu trữ toàn bộ giấy tờ xe ô tô của công ty khoa học và đảm bảo an toàn. Kiểm soat các loại hồ đảm bảo tiêu chuẩn vận hành theo quy định của Pháp luật và của Công ty

- Thực hiện các công tác giấy tờ phục vụ việc cung cấp đầy đủ giấy tờ xe trong việc khai thác các dịch vụ vận tải, vận chuyển của Công ty

- Hỗ trợ công tác nâng cấp, thanh lý xe (khi có nhu cầu)

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính nam, tốt nghiệp CĐ/ĐH

- Có 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, am hiểu về bảo hiểm ô tô, hồ sơ xe, thủ tục đăng ký đăng kiểm vận tải

- Sử dụng tốt tin học văn phòng, Word, Excel;

- Nhanh nhẹn, linh hoạt, nhiệt tình có khả năng xử lý sự cố khi va chạm, làm việc theo nhóm tốt;

- Chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH XE Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 12 – 14 Tr/ Tháng + thưởng lễ tết;

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, nghỉ mát hàng năm;

- Được cung cấp trang thiết bị làm việc: Đồng phục, máy tính,...

- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH XE Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.