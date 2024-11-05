Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Bellsystem24 VietNam
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Bellsystem24 VietNam

Tuyển dụng điều phối vận tải

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng điều phối vận tải Tại Bellsystem24 VietNam

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy

- HN (Ngã tư Trung Kính

- Vũ Phạm Hàm)., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng điều phối vận tải Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Mô tả công việc:
- Liên hệ với khách hàng theo danh sách data có sẵn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn các dịch vụ cho khách hàng để gia tăng quyền lợi cho khách hàng
- Tư vấn cho khách hàng các loại thẻ tín dụng, thẻ ATM,các gói vay tín dụng hiện có tại Ngân hàng,... để khách hàng cân nhắc sử dụng khi có nhu cầu
- Trao đổi thông tin nhắm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế Singapore
2. Thời gian làm việc:
- Giờ hành chính từ 8h-17h
- Làm thứ 7 tuần 1 + 3 trong tháng
- Nghỉ thứ 7 tuần 2 + 4 trong tháng và chủ nhật
3. Địa điểm làm việc:
Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ đã tốt nghiệp THPT trở lên
- Giao tiếp tốt
- Không có nợ xấu ngân hàng
- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, nói giọng địa phương
- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, telesales là lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Thái độ tốt, tư duy tích cực

Tại Bellsystem24 VietNam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn, từ 8.000.000 VND -15.000.000 VNDhoặc cao hơn (bao gồm lương cứng + hoa hồng)
- Được đào tạo bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ trước khi làm việc
-Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo
- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc (máy tính, tài liệu, phụ kiện,....)
- Được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ theo Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức của công ty
- Thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, có thưởng nóng hoặc thưởng từ đối tác Ngân hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật
- Được tham gia các hoạt động teambuilding, galadinner, du lịch hàng năm của công ty
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn với cơ chế rõ ràng, minh bạch
- Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính - ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bellsystem24 VietNam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bellsystem24 VietNam

Bellsystem24 VietNam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà Trung Yên 1 Số 1 Vũ Phạm Hàm Trung Kính Cầu Giấy Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-sat-dieu-phoi-van-tai-thu-nhap-8-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job259649
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Hạn nộp: 17/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Hạn nộp: 17/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Pamper Me
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Pamper Me
Hạn nộp: 14/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Hạn nộp: 10/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Đường Sắt Cao Tốc Vinspeed
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Trên 10 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty Cổ phần Liên Minh Quốc Gia
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TORAGON HE
Hạn nộp: 17/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Ô Tô Số 2
Hạn nộp: 17/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hàng Hóa Hải Âu
Hạn nộp: 11/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT SEN CO
Hạn nộp: 16/01/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 6 - 7 Triệu
Công Ty Cổ Phần Phần Dịch Vụ Bạn Uống Tôi Lái
Hạn nộp: 17/12/2024
Khánh Hòa Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Pamper Me
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Pamper Me làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Pamper Me
Hạn nộp: 14/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VPBank
Hạn nộp: 10/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Dịch Vụ Sửa Chữa Điện Thoại Vui
Hạn nộp: 13/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất