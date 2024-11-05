Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3 Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy - HN (Ngã tư Trung Kính - Vũ Phạm Hàm)., Quận Cầu Giấy

1. Mô tả công việc:

- Liên hệ với khách hàng theo danh sách data có sẵn, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn các dịch vụ cho khách hàng để gia tăng quyền lợi cho khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng các loại thẻ tín dụng, thẻ ATM,các gói vay tín dụng hiện có tại Ngân hàng,... để khách hàng cân nhắc sử dụng khi có nhu cầu

- Trao đổi thông tin nhắm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về dịch vụ của Ngân hàng Quốc tế Singapore

2. Thời gian làm việc:

- Giờ hành chính từ 8h-17h

- Làm thứ 7 tuần 1 + 3 trong tháng

- Nghỉ thứ 7 tuần 2 + 4 trong tháng và chủ nhật

3. Địa điểm làm việc:

Tầng 3, Tòa nhà Trung Yên 1, số 1A Vũ Phạm Hàm, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

- Nam/Nữ đã tốt nghiệp THPT trở lên

- Giao tiếp tốt

- Không có nợ xấu ngân hàng

- Giọng nói dễ nghe, rõ ràng, không nói ngọng, nói giọng địa phương

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, telesales là lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Thái độ tốt, tư duy tích cực

- Thu nhập không giới hạn, từ 8.000.000 VND -15.000.000 VNDhoặc cao hơn (bao gồm lương cứng + hoa hồng)

- Được đào tạo bài bản về kỹ năng, nghiệp vụ trước khi làm việc

-Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo

- Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị khi làm việc (máy tính, tài liệu, phụ kiện,....)

- Được đóng bảo hiểm xã hội và hưởng các chế độ theo Luật lao động khi trở thành nhân viên chính thức của công ty

- Thưởng lễ, tết, hiếu hỷ, sinh nhật, có thưởng nóng hoặc thưởng từ đối tác Ngân hàng khi đạt thành tích hoặc tiến bộ nổi bật

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, galadinner, du lịch hàng năm của công ty

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn với cơ chế rõ ràng, minh bạch

- Phát triển đa dạng mối quan hệ nghề nghiệp tài chính - ngân hàng (đối tác, khách hàng, đồng nghiệp và quản lý), phục vụ đắc lực cho con đường phát triển trong tương lai

