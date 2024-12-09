Tuyển Tuyển dụng điều phối vận tải Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/01/2025
Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn

Tuyển dụng điều phối vận tải

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25/7 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

• Làm việc với các khách hàng theo phần việc được giao trong từng dự án khi cần thiết.
• Tham gia lập kế hoạch các chương trình, làm báo giá chi tiết
• Thực hiện tìm kiếm nhà cung cấp hoặc phối hợp với các bộ phận khác để cung cấp báo giá chi tiết cho các hạng mục được phân công (nhân sự, logistic, các hạng mục sản xuất trang trí…)
• Viết Meeting Minute. Cập nhật Action Plan, Checklist…
• Hỗ trợ Account Manager trong việc triển khai các dự án kế hoạch và ý tưởng đã thống nhất với khách hàng. Hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng công việc và KPI được giao
• Làm các thủ tục giấy tờ cần thiết như hợp đồng, thanh lý, tạm ứng và thanh toán, v.v
• Thực hiện và giám sát chương trình. Sitecheck và deal địa điểm.
• Tổng hợp báo cáo theo deadline.
• Thực hiện theo các yêu cầu của Quản lý dự án.
• Báo cáo trực tiếp cho Quản lý.

- Sử dụng thành thạo excel và powerpoint
- Khả năng làm việc độc lập, năng động.
- Có laptop, smartphone và phương tiện đi lại.
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Thời gian làm việc: 8 tiếng (từ 8h00 - 12h00 và 13h30 - 17h30) từ T2 đến T7.
(Có thể làm chủ nhật, ngoài giờ theo yêu cầu của dự án)
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm, trung thực, thật thà, chịu khó, cẩn thận, cầu toàn, có ý thức xây dựng thương hiệu cá nhân, đề cao tính kỷ luật thích làm trong ngành Agency, Event.

- Đề xuất đóng góp ý kiến về các vấn đề chưa hợp lý trong quá trình làm việc
- Sử dụng hệ thống tài liệu, biểu mẫu, danh sách khách hàng.
- Công việc ổn định, lâu dài.
- Lương chính thức tùy theo hiệu quả công việc.
- Được hỗ trợ nếu làm thêm theo yêu cầu và ngân sách từng dự án.
- Chế độ BHYT, BHXH theo luật lao động và policy Công ty.
- Tham gia Team building , Company trip hàng năm, các buổi relax, party thường kỳ cùng Công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Quảng Cáo Gia Nguyễn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 25/7 Cửu Long, P2. Q Tân Bình, TP HCM

