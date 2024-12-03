Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Căn LK1

- 29 khu Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, An Dương ...và 2 địa điểm khác, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank;
Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
Tư vấn, bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao;
Tham gia công tác đào tạo;
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của SeABank;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;
Có kiến thức về đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Có ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển;
Cẩn thận, chi tiết;
Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện;
Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

