Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
- Hải Phòng: Căn LK1
- 29 khu Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, An Dương ...và 2 địa điểm khác, Quận Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực tiếp thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank;
Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
Tư vấn, bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao;
Tham gia công tác đào tạo;
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của SeABank;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Có ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển;
Cẩn thận, chi tiết;
Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;
Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
