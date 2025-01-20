Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Từ 10 Triệu

1. Dịch vụ Khách hàng

- Thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của Khách hàng một cách chính xác, đầy đủ, nhanh

chóng và kịp thời, đảm bảo đúng SLAs và các tiêu chuẩn về Chất lượng dịch vụ.

- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền

gửi...) theo đúng thủ tục của TCB.

- Cập nhật thông tin về sản phẩm, quy trình/ quy định, chương trình Marketing, các chiến dịch bán

hàng mới và hướng dẫn của Techcombank theo từng thời kỳ nhằm cung cấp dịch vụ của Ngân

hàng cho khách hàng tốt nhất.

- Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định của

Techcombank.

- Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị

đối với các bộ phận liên quan nhằm góp phần cải thiện các vấn đề về sản phẩm, quy trình, chính

sách theo từng thời kỳ.

2. Tư vấn Tài chính:

- Xác định cơ hội bán thêm, bán chéo, tư vấn và cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù

hợp với nhu cầu của khách hàng

- Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ

phù hợp với nhu cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải

nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

- Xác dịnh cơ hội bán thêm, bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử

dụng thêm các sản phẩm khác.

- Khai thác, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách

hàng theo danh sách khách hàng được giao trong từng thời kỳ.

- Đảm bảo tư vấn đúng, đầy đủ về các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân và đúng với nhu cầu của

khách hàng

- Phát triển khách hàng qua các kênh bán theo định hướng của ngân hàng theo từng thời kỳ

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính ngân hàng; Ngoại thương; Kinh tế hoặc lĩnh vực liên

quan

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm bán

hàng/dịch vụ khách hàng tại các tổ chức tài chính tín dụn

- Yêu cầu khác: có ngoại hình dễ nhìn, giọng nói chuẩn, dễ nghe

- Khả năng tin học: có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm VP, tài chính ngân hàng

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: Từ 10 triệu trở lên + phụ cấp + Thưởng kinh doanh

- Ký hợp đồng lao động với Techcombank và hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi và các chương

trình ưu đãi dành cho CBNV

- Được tham gia các khóa học nghiệp vụ chuyên nghiệp của Techcombank.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.