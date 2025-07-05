Tuyển Giao dịch viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lục Ngạn, Lục Ngạn, Huyện Cát Hải

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm tiếp xúc, giao dịch với các khách hàng sử dụng dịch vụ của MobiFone.

Cung cấp các dịch vụ bán hàng trực tiếp, dịch vụ chăm sóc, tư vấn để khách hàng mua hàng và sử dụng dịch vụ của MobiFone.

Triển khai công tác bán hàng - chăm sóc khách hàng tại Cửa hàng, Showroom của MobiFone.

Tư vấn khách hàng các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh về doanh thu, thuê bao phát triển mới (trả trước và trả – sau), dịch vụ mới.

Phát triển hình ảnh thương hiệu MobiFone trong quá trình giao dịch với khách hàng.

Giải đáp các vướng mắc của KH trong quá trình sử dụng dịch vụ của MobiFone; Xử lý các khiếu nại của khách hàng.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Cửa hàng trưởng.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 18 tuổi

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (Ưu tiên các ngành Kinh doanh, Marketing, Kinh tế, Công nghệ Thông Tin, Tin học, Điện tử – Viễn thông, Du lịch, Ngoại ngữ).

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, tự tin, năng động.

Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 08 triệu/tháng trở lên + thưởng doanh số không giới hạn, tùy theo năng lực làm việc.

Quyền lợi về Bảo hiểm xã hội/thất nghiệp, BHYT.

Phúc lợi: nghỉ mát, du xuân, trợ cấp ốm đau…

Cơ hội thăng tiến, phát triển năng lực bản thân.

Được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức,chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone

