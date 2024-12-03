Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Chi nhánh SeABank Thái Nguyên - Số 65 Hoàng Văn Thụ, tổ 2B, phường Phan Đình Phùng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, TP Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên

1) Chức năng:

Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động giao dịch của khách hàng tại quầy; tư vấn, giới thiệu sản phẩm dịch vụ đối với các khách hàng, các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SeABank;

Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện bán hàng và quản lý các hoạt động bán hàng mảng DVKH để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs của cá nhân và của nhóm được giao phụ trách

2) Nhiệm vụ:

Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động giao dịch tại quầy Dịch vụ khách hàng, đảm bảo tuân thủ quy trình, quy định và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ

Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động tư vấn, bán hàng của Cá nhân và của nhóm để hoàn thành các chỉ tiêu KPIs được giao:

Tổ chức, quản lý và giám sát các hoạt động chăm sóc khách hàng theo quy định, quy trình và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ SeABank:

Quản lý, giám sát, hỗ trợ và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng, hiệu quả công việc của các nhân sự thuộc nhóm phụ trách:

Trưởng nhóm GDV giữ vai trò là Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế toán hoặc người kiểm soát chứng từ giao dịch với Ngân hàng Nhà nước) đối với tài khoản Nostro của Chi nhánh trong trường hợp Chi nhánh khuyết hoặc vắng mặt GĐ Dịch vụ Khách hàng và GĐVH;

Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc Vận hành/ Giám đốc Chi nhánh và quy định của SeABank;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Dịch vụ khách hàng/ Giám đốc Vận hành, Giám đốc Chi nhánh, Giám Đốc khu vực, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

1) Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học chính quy hoặc trên đại học các chuyên Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương;

Kinh nghiệm công tác:

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc 02 năm kinh nghiệm tại vị trí Giao dịch viên cao cấp hoặc các chức danh tương đương tại các Ngân hàng/ Tổ chức tài chính;

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

2) Kiến thức:

Nắm vững các kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;

Hiểu thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;

Nắm vững đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho KHCN;

Nắm vững các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ kế toán giao dịch;

Nắm vững các kiến thức về quản trị rủi ro;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Tiếng Anh giao tiếp tốt.

3) Các yêu cầu khác:

Khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Cam kết và tâm huyết, ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc

Ý thức tuân thủ, kỷ luật

Thu nhập hấp dẫn (lương + phụ cấp + lương kinh doanh)

Một năm xem xét điều chỉnh lương, chức danh 1 lần;

Lương tháng 13;

1 năm có 12 ngày phép, được hưởng chế độ du lịch hè, bảo hiểm theo luật lao động + bảo hiểm sức khỏe cho cá nhân, thưởng các ngày lễ. Nếu Kết quả làm việc tốt sẽ được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân Hàng

Quyền lợi về đào tạo: được tham gia các chương trình đào tạo của Seabank

Được tham gia các chương trình team building của Ngân Hàng hoặc chi nhánh

