Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Từ 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đà Nẵng

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Từ 11 Triệu

1. Dịch vụ Khách hàng
- Thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của Khách hàng một cách chính xác, đầy đủ, nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo đúng SLAs và các tiêu chuẩn về Chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện các giao dịch tiền mặt và phi tiền mặt cho các khách hàng (như: mở tài khoản, nhận tiền gửi...) theo đúng thủ tục của TCB.
- Cập nhật thông tin về sản phẩm, quy trình/ quy định, chương trình Marketing, các chiến dịch bán hàng mới và hướng dẫn của Techcombank theo từng thời kỳ nhằm cung cấp dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng tốt nhất.
- Tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng theo đúng quy định của Techcombank.
- Tiếp nhận ý kiến của khách hàng về sản phẩm, quy trình, dịch vụ, chính sách... để có khuyến nghị đối với các bộ phận liên quan nhằm góp phần cải thiện các vấn đề về sản phẩm, quy trình, chính sách theo từng thời kỳ.
2. Tư vấn Tài chính:
- Xác định cơ hội bán thêm, bán chéo, tư vấn và cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù
hợp với nhu cầu của khách hàng
- Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
- Xác dịnh cơ hội bán thêm, bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng thêm các sản phẩm khác.
- Khai thác, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng theo danh sách khách hàng được giao trong từng thời kỳ.
- Đảm bảo tư vấn đúng, đầy đủ về các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân và đúng với nhu cầu của khách hàng
- Phát triển khách hàng qua các kênh bán theo định hướng của ngân hàng theo từng thời kỳ

Với Mức Lương Từ 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành đào tạo: kinh tế, tài chính, ngân hàng, QTKD, kế toán, ngoại thương...
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng ở vị trí tương đương hoặc kinh nghiệm bán hàng/dịch vụ khách hàng tại các tổ chức tài chính tín dụng
- Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm văn phòng, kỹ năng giao tiếp tốt, dịch vụ khách hàng tốt
- Ngoại hình ưu nhìn

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: từ 11 triệu trở lên + phụ cấp + thưởng kinh doanh theo từng quý căn cứ theo hiệu quả công việc.
thưởng kinh doanh theo từng quý căn cứ theo hiệu quả công việc.
- Ký hợp đồng lao động với Techcombank và hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi và các chương trình ưu đãi dành cho CBNV
- Hệ thống quy trình/phân công công việc rõ ràng
- Được tham gia các khóa học nghiệp vụ chuyên nghiệp của Techcombank.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

