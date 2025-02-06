Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc Tế Nhật Bản làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Trường Quốc Tế Nhật Bản
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Trường Quốc Tế Nhật Bản

Giáo viên tiểu học

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Trường Quốc Tế Nhật Bản

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Trường Quốc tế Nhật Bản Cơ sở Hải Dương – Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng kế hoạch giáo dục, kế hoạch bài học, phiếu bài tập, các bài kiểm tra và đánh giá đối với cấp tiểu học (chương trình GDPTVN 2018) theo hướng dẫn của Sở/ Phòng/ nhà trường;
- Dạy, quản lý, giáo dục ý thức và nền nếp, chăm sóc học sinh thuộc các lớp phụ trách theo sự phân công của nhà trường;
- Chấm, chữa bài, đánh giá kết quả học tập của học sinh, viết báo cáo và tổ chức các cuộc họp với phụ huynh học sinh định kỳ theo kế hoạch năm học của nhà trường hoặc đột xuất nhằm hỗ trợ quá trình học tập của học sinh;
- Cập nhật tình trạng của lớp học và từng học sinh lên hệ thống Quản lý học tập của nhà trường hoặc của Phòng/ Sở;
- Phát triển các ý tưởng giảng dạy mới để chia sẻ với đồng nghiệp trong các cuộc họp nhóm/lớp;
- Tham gia vào các cuộc họp định kỳ của tổ chuyên môn cũng như các cuộc họp được tổ chức bởi các cấp liên quan;
- Hoàn thành các hồ sơ, sổ sách báo cáo của các cấp liên quan theo sự hướng dẫn của nhà trường;
- Các nhiệm vụ khác (nếu có) tuỳ theo sự phân công của nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Về bằng cấp:
- Tốt nghiệp cử nhân Đại học Sư phạm chuyên ngành giáo viên Tiểu học hoặc tốt nghiệp cử nhân Đại học kèm chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của cấp học tương đương;
- Ưu tiên các ứng viên đã có bằng Thạc sĩ hoặc các chứng chỉ liên quan chứng minh chuyên môn và năng lực dạy học của bản thân.
2. Về kinh nghiệm và phẩm chất cá nhân:
- Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm giảng dạy ở cấp Tiểu học;
- Có trách nhiệm, trung thực, sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc.
3. Về kỹ năng:
- Kỹ năng giảng dạy, xây dựng tài liệu và tổ chức lớp học hiệu quả;
- Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy;
- Ưu tiên các giáo viên có thể sử dụng Tiếng Anh và có chứng chỉ liên quan đến năng lực sử dụng tiếng Anh.

Tại Trường Quốc Tế Nhật Bản Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận;
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Bộ Luật Lao Động (thưởng các ngày lễ ngày tết,...);
- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, ...;
- Ăn trưa miễn phí tại trường;
- Sử dụng miễn phí bể bơi, phòng gym, sân pickel ball và các tiện ích khác tại trường;
- Ưu đãi học phí cho con em cán bộ - giáo viên - nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc Tế Nhật Bản

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Quốc Tế Nhật Bản

Trường Quốc Tế Nhật Bản

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84 Nguyễn Thanh Bình, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

