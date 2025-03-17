Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Trường Tiểu học THCS Newton - Khu đô thị Tuệ Tĩnh - Cẩm Thượng - Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn giáo án và giảng dạy theo chương trình quy định.

Tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.

Đảm bảo học sinh hiểu và tiếp thu được nội dung bài giảng.

Duy trì trật tự, kỷ luật trong lớp học.

Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh phát triển toàn diện.

Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh.

Ghi chép sổ sách, cập nhật tình hình học tập của học sinh và báo cáo định kỳ cho nhà trường và phụ huynh.

Quan tâm, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.

Phát hiện và báo cáo kịp thời các vấn đề của học sinh để có phương án xử lý phù hợp.

Tham gia các buổi họp, đào tạo, và các hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của nhà trường.

Phối hợp tổ chức các sự kiện và chương trình giáo dục của trường.

Giao tiếp, trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tình hình học tập và phát triển của học sinh.

Tạo mối quan hệ tốt với phụ huynh để cùng hỗ trợ học sinh tốt nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tiểu học hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm giảng dạy tiểu học (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường quốc tế).

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm và tận tâm với công việc.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Có mức thu nhập hấp dẫn

Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ

Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước

Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại hệ thống

Hỗ trợ khuyến học cho con cán bộ nhân viên

Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG

