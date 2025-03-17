Tuyển Giáo viên tiểu học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG
- Hải Dương: Trường Tiểu học THCS Newton
- Khu đô thị Tuệ Tĩnh
- Cẩm Thượng
- Hải Dương, TP Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn giáo án và giảng dạy theo chương trình quy định.
Tổ chức các hoạt động học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh.
Đảm bảo học sinh hiểu và tiếp thu được nội dung bài giảng.
Duy trì trật tự, kỷ luật trong lớp học.
Tạo môi trường học tập tích cực, khuyến khích học sinh phát triển toàn diện.
Theo dõi, đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của học sinh.
Ghi chép sổ sách, cập nhật tình hình học tập của học sinh và báo cáo định kỳ cho nhà trường và phụ huynh.
Quan tâm, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và rèn luyện.
Phát hiện và báo cáo kịp thời các vấn đề của học sinh để có phương án xử lý phù hợp.
Tham gia các buổi họp, đào tạo, và các hoạt động ngoại khóa theo yêu cầu của nhà trường.
Phối hợp tổ chức các sự kiện và chương trình giáo dục của trường.
Giao tiếp, trao đổi thường xuyên với phụ huynh về tình hình học tập và phát triển của học sinh.
Tạo mối quan hệ tốt với phụ huynh để cùng hỗ trợ học sinh tốt nhất.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm giảng dạy tiểu học (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường quốc tế).
Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu trẻ, có tinh thần trách nhiệm và tận tâm với công việc.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.
Khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Có mức thu nhập hấp dẫn
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ
Hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt dành cho bản thân và gia đình (FPT care)
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN… theo quy định của Nhà nước
Người nhà được hưởng chế độ ưu đãi học phí khi học tập tại hệ thống
Hỗ trợ khuyến học cho con cán bộ nhân viên
Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC NEWTON HẢI DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
