Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội

Giáo viên tiểu học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
12 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Đường 4/Số 99 Võ Nguyên Giáp, Khu đô thị ven sông Lạch Tray Waterfront, Lê Chân, Hải Phòng, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Chuẩn bị giáo án, kế hoạch giảng dạy với mục tiêu học tập cụ thể.
Tổ chức các hoạt động dạy và học cho học sinh.
Tổ chức đánh giá hiệu quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Nhà trường
GIÁO VIÊN PHÓ CHỦ NHIỆM (Chăm Sóc Học Sinh)
Chăm sóc bán trú cho học sinh Tiểu học: quản lý và chăm sóc học sinh ăn các bữa: sáng, phụ sáng, trưa, xế chiều.
Thực hiện đúng quy trình và quản lý giờ ngủ, nhắc nhở học sinh vệ sinh, sắp xếp và bảo quản túi ngủ.
Nhắc nhở việc thực hiện nề nếp của học sinh trong các giờ học và các hoạt động tập thể, sự kiện của Nhà trường.
Hỗ trợ các công việc khác khi có yêu cầu của Nhà trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiểu học.
Có năng lực sư phạm, tâm huyết với nghề dạy học.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, truyền đạt và làm việc nhóm tốt.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm ứng dụng và các thiết bị tương tác hỗ trợ giảng dạy hoặc công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Tiểu học công lập hoặc tư thục chất lượng cao

Tại Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh.
Chế độ phúc lợi hấp dẫn: Quà các ngày lễ Tết, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm, thưởng 20/11, thưởng Tết, thưởng hiệu quả năm học...
Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định và chế độ bảo hiểm sức khỏe riêng.
Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa tại Canteen Nhà trường.
Ưu đãi học phí khi có con học tại Hệ thống Giáo dục Ngôi sao Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội

Trường Liên cấp THCS, Tiểu học Ngôi sao Hà nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CS 1: Lô T1, khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

