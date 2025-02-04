Tuyển Giáo viên tiểu học Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Giáo viên tiểu học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, soạn giáo án và đứng lớp giảng dạy theo từng khối lớp được phân công. Lồng ghép các hoạt động giáo dục theo chủ đề, sự kiện của trường.
Giáo dục học sinh biết tự phục vụ bản thân, tự lập trong sinh hoạt hằng ngày.
Quản lý lớp học và xử lý các tình huống sư phạm theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
Sinh hoạt chuyên môn, tham gia các khóa đào tạo định kỳ. Tham gia/ tổ chức các hoạt động chính khóa, ngoại khóa, sự kiện của trường theo sự phân công của Ban Giám hiệu.
Làm đồ dùng dạy học, chuẩn bị vật dụng trong lớp học theo đúng nguyên tắc của giáo trình, giáo án.
Thực hiện công tác thi học kỳ và kiểm tra định kỳ cho học sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp hệ Đại học trở lên, chuyên ngành Giáo dục Tiểu học.
Có kinh nghiệm 1-2 năm giảng dạy là một lợi thế, ưu tiên giáo viên từng làm việc trong hệ thống các trường tư thục/ quốc tế.
Yêu thích giáo dục, yêu mến học sinh và am hiểu tâm lý lứa tuổi.
Tinh thần cầu thị, tích cực tìm hiểu và ứng dụng các phương pháp mới vào trong giảng dạy.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân văn.
Được đào tạo các phương pháp giáo dục tiên tiến (Kiến tạo, Giáo dục Nhật Bản, Mindfulness...), các khóa đào tạo về chuyên môn, kỹ năng mềm, phát triển tâm thức, Thiền...
Chế độ phúc lợi khi ký hợp đồng chính thức: Thưởng Tròn năm (13th), Thưởng Hiệu quả Công việc (KPIs), Thưởng Lễ/Tết, được đóng Bảo hiểm đầy đủ, gói Bảo hiểm Sức khỏe cao cấp, TeamBuilding, nghỉ hè hưởng nguyên lương...
Miễn giảm học phí cho nhân sự có con học tại trường.
Pathway School tự hào mang đến một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với hơn 1000+ GV & CBNV tâm huyết giáo dục. Chúng tôi luôn chào đón các cộng sự cùng chí hướng để đồng hành kiến tạo Ngôi trường Hạnh phúc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Văn phòng Trung tâm: 111 Lương Định Của, P. An Khánh, TP. Thủ Đức TP. HCM / Các Cơ Sở: Q.3, Q.7, Q.8, Q.12, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Chánh, TP. Thủ Đức

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất