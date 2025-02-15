Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Xác định nhiệm vụ giáo dục và thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn.

Lên kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình

Quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập tại trường.

Làm công tác chủ nhiệm: quản lý, theo dõi học sinh trong nhà trường, trao đổi thông tin với gia đình học sinh về tình hình học tập của học sinh.

Xây dựng kế hoạch theo mô hình dự án, tự làm đồ dùng dạy học & thực hiện giảng dạy theo dự án

Tham gia các buổi hội thảo, chuyên đề, tập huấn.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chính quy tại các trường Đại học Sư phạm chuyên ngành Giáo dục Tiểu học

Phát âm chuẩn

Nhiệt tình, tận tụy và biết lắng nghe

Năng động, có tư duy đổi mới phương pháp dạy và học

Khả năng giao tiếp xử lý tình huống với học sinh và phụ huynh.

Tại Trường Quốc tế TIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng xứng đáng với năng lực và đóng góp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);

Ăn sáng và ăn trưa tại trường

Chế độ chăm sóc sức khỏe

Quà tặng sinh nhật, Quà Tết, Thăm hỏi.v.v.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội gắn bó lâu dài...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc tế TIS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin