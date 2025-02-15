Tuyển Giáo viên tiểu học Trường Quốc tế TIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiểu học Tại Trường Quốc tế TIS
- Hồ Chí Minh: 305 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiểu học Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Xác định nhiệm vụ giáo dục và thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường và tổ chuyên môn.
Lên kế hoạch giảng dạy theo phân phối chương trình
Quan tâm, chia sẻ, đồng hành cùng học sinh trong quá trình học tập tại trường.
Làm công tác chủ nhiệm: quản lý, theo dõi học sinh trong nhà trường, trao đổi thông tin với gia đình học sinh về tình hình học tập của học sinh.
Xây dựng kế hoạch theo mô hình dự án, tự làm đồ dùng dạy học & thực hiện giảng dạy theo dự án
Tham gia các buổi hội thảo, chuyên đề, tập huấn.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phát âm chuẩn
Nhiệt tình, tận tụy và biết lắng nghe
Năng động, có tư duy đổi mới phương pháp dạy và học
Khả năng giao tiếp xử lý tình huống với học sinh và phụ huynh.
Tại Trường Quốc tế TIS Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT...);
Ăn sáng và ăn trưa tại trường
Chế độ chăm sóc sức khỏe
Quà tặng sinh nhật, Quà Tết, Thăm hỏi.v.v.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội gắn bó lâu dài...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Quốc tế TIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
