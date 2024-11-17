Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI HHS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 40 Triệu

Mức lương 8 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 4 Đường số 7, Khu Dân Cư Bình Hưng, Quốc lộ 50, Bình Chánh

- Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm 3M, thảm khung nhôm, thảm tấm văn phòng, thảm khách sạn....

- Gọi điện, nhắn tin để chốt đơn hàng, nhận đơn, báo giá đơn hàng cho khách;

- Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công thảm trải sàn khách sạn với khách hàng.

- Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng, phối hợp với bộ phận CSKH, mua hàng để hoàn thành đơn đặt cho khách. Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.

- Quản lý và khai thác triệt để cơ sở dữ liệu khách hàng được công ty cung cấp.

- Công việc trao đổi cụ thể trong phỏng vấn.

- Yêu cầu kỹ năng Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, thương mại, xây dựng, kiến trúc, Ngoại Thương, ngoại ngữ, các trường kiến trúc, thiết kế nội thất, mỹ thuật, hoặc các ngành khác nhưng đã có kinh nghiệm về kinh doanh nội thất.

- Hiểu biết, thông tin tốt về các khu đô thị, các khu vực dân cư cao cấp tại VN.

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, sáng tạo, năng động, trách nhiệm cao với công việc và mong muốn có thu nhập cao, có khả năng thuyết trình và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

- Kinh nghiệm: >1 năm, ưu tiên các ứng cử làm việc tại lĩnh vực kinh doanh ngành Khách Sạn, vật liệu, nội thất, các môi trường tiếp thị sản phẩm công nghiệp.

- Lương cứng: Thỏa thuận (từ 8tr trở lên)

- Thu nhập: Lương cứng + % Doanh số

=> Tổng thu nhập từ 8 - 40tr/ tháng.

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định

- Lương tháng thứ 13

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước

- Thời gian làm việc: 8h – 12h và 13h30 - 17h30 từ thứ 2 – sáng thứ 7

