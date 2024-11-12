Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO

Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự BT6.58, KĐT sinh thái Tasco, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực nội thất.
Tư vấn các giải pháp, sản phẩm nội thất phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Đàm phán, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ dự án.
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình thực hiện và hoàn thành dự án.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong mảng kinh doanh hoặc yêu thích ngành nội thất.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục cao.
Năng động, có tinh thần học hỏi, trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10-13 triệu/tháng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số.
Thưởng nóng khi đạt chỉ tiêu.
Được đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Cơ hội thăng tiến trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.
Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, nghỉ phép, du lịch công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK05 Trường Thịnh Phát - 26A Trương Văn Lĩnh - TP Vinh

