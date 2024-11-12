Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SA3 vinhomes smart city Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận

Gặp khách hàng ,tìm hiểu thông tin nhu cầu của KH
Tư vấn chốt hợp đồng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng quanh khu dự án đang bàn giao
Data khách hàng có sẵn
Công việc cụ thể trao đổi lúc phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thiết lập mối quan hệ trong công việc.
Tin học văn phòng (chút về excel)
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty. (lương cơ bản, phụ cấp, thường hiệu quả công việc)
- Lương không giới hạn
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát huy tính năng động trong công việc.
- Du lịch nghỉ mát, party, sinh nhật...do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Miêu Nha, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

