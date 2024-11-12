Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SA3 vinhomes smart city Tây Mỗ, Nam Từ Liêm

Kinh doanh nội thất

Gặp khách hàng ,tìm hiểu thông tin nhu cầu của KH

Tư vấn chốt hợp đồng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng quanh khu dự án đang bàn giao

Data khách hàng có sẵn

Công việc cụ thể trao đổi lúc phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, thiết lập mối quan hệ trong công việc.

Tin học văn phòng (chút về excel)

Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty. (lương cơ bản, phụ cấp, thường hiệu quả công việc)

- Lương không giới hạn

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát huy tính năng động trong công việc.

- Du lịch nghỉ mát, party, sinh nhật...do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES

