Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Kinh doanh nội thất

+ Chào đón và phục vụ khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.

+ Kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa, trưng bày hàng hóa, đề xuất các chương trình khuyến mãi v.v..

+ Liên quan đến quản lý cửa hàng: kiểm kê hàng hóa, vệ sinh cửa hàng, bảo trì cửa hàng v.v...

+ Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

+ Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cùng cấp trên đưa ra các giải pháp để cải tiến dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.

+Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ nội thất

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng: Theo quy định của công ty.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Du lịch nghỉ mát hằng năm

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.