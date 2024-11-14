Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA
- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Chào đón và phục vụ khách hàng, tư vấn và giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc của khách hàng.
+ Kiểm tra hàng hóa, sắp xếp hàng hóa, trưng bày hàng hóa, đề xuất các chương trình khuyến mãi v.v..
+ Liên quan đến quản lý cửa hàng: kiểm kê hàng hóa, vệ sinh cửa hàng, bảo trì cửa hàng v.v...
+ Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
+ Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, cùng cấp trên đưa ra các giải pháp để cải tiến dịch vụ, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.
+Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Du lịch nghỉ mát hằng năm
Đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA
