Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 25 Triệu

Mức lương 14 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1T Trần Não, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 14 - 25 Triệu

Chủ động tìm kiếm khách hàng dự án (chủ đầu tư, nhà thầu, công ty thiết kế...).

Phối hợp với Bộ phận Tư Vấn Thiết Kế (Spec), Sales Admin để tiếp cận và triển khai thực hiện các dự án.

Tương tác với các Bộ phận Dịch Vụ Kỹ Thuật và Logistic để đảm bảo thời gian, chất lượng và số lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Báo cáo, cập nhật, thống kê dữ liệu về khách hàng và công việc.

Đóng góp ý tưởng xây dựng và nâng cao chất lượng công việc.

Hoàn thành chỉ tiêu, target đã được đặt ra.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý,...

Với Mức Lương 14 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 38 tuổi, tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành QTKD hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm về nội thất: Thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh, phòng tắm, sàn, gỗ,...là lợi thế

Giao tiếp tự tin, có khả năng thuyết phục khách hàng tốt.

Lập kế hoạch, chủ động phân tích thị trường, khai thác khách hàng tiềm năng.

Có thể làm việc độc lập/nhóm, thích nghi nhanh và có định hướng gắn bó lâu dài với Công ty.

Khả năng phân tích, thiết lập, xây dựng các mối quan hệ với khách hàng,...

Tại Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 14.000.000 vnd + %Hoa hồng + Thưởng => Thu nhập lên đến 25.000.000 vnđ tr/tháng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Tham gia Bảo hiểm xã hội theo luật định.

Chế độ lương thưởng, phúc lợi theo quy định công ty

Được tiếp xúc với các dòng sản phẩm nội thất cao cấp từ các thương hiệu Châu Âu, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Giải Pháp Ưu Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin