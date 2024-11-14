Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Misota Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH Misota Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/11/2024
Công ty TNHH Misota Việt Nam

Kinh doanh nội thất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu khách hàng qua kênh Marketing cung cấp
Thực hiện các giai đoạn thương lượng ký hợp đồng với khách hàng: xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng, làm các thủ tục liên quan đến phòng kinh doanh, liên hệ đối tác, phối hợp nội bộ với các phòng ban khác để báo giá và ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ hạng mục dự án, quy trình phối hợp nội bộ với các phòng ban khác,...
Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng như Chủ đầu tư, Các công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu.....
Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng.
Tìm kiếm và khai thác khách hàng các dự án mới để đạt được mục tiêu kinh Doanh đề ra

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 01 năm trở lên
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán với Khách hàng
Nhanh nhẹn trung thực trong công việc
Có khả năng khai thác và sử dụng Internet, mạng xã hội tốt.

Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7 đến 12 triệu + PC ăn trưa + Thưởng % theo doanh thu , thưởng nóng theo chính sách kinh doanh hiện hành (tổng thu nhập từ 20-30 triệu trở lên)
12 ngày nghỉ phép có lương trong năm, BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, 14, thưởng thành tích đặc biệt.
Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, thưởng thâm niên
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao kĩ năng phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Misota Việt Nam

Công ty TNHH Misota Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: D4 NV3 ô số 1 KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

