Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Misota Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tiếp nhận nhu cầu khách hàng qua kênh Marketing cung cấp

Thực hiện các giai đoạn thương lượng ký hợp đồng với khách hàng: xử lý thông tin, yêu cầu của khách hàng, làm các thủ tục liên quan đến phòng kinh doanh, liên hệ đối tác, phối hợp nội bộ với các phòng ban khác để báo giá và ký kết hợp đồng, theo dõi tiến độ hạng mục dự án, quy trình phối hợp nội bộ với các phòng ban khác,...

Duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng như Chủ đầu tư, Các công ty tư vấn thiết kế, nhà thầu.....

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng.

Tìm kiếm và khai thác khách hàng các dự án mới để đạt được mục tiêu kinh Doanh đề ra

Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương từ 01 năm trở lên

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán với Khách hàng

Nhanh nhẹn trung thực trong công việc

Có khả năng khai thác và sử dụng Internet, mạng xã hội tốt.

Tại Công ty TNHH Misota Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 7 đến 12 triệu + PC ăn trưa + Thưởng % theo doanh thu , thưởng nóng theo chính sách kinh doanh hiện hành (tổng thu nhập từ 20-30 triệu trở lên)

12 ngày nghỉ phép có lương trong năm, BHYT, BHXH theo quy định Nhà nước

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, 14, thưởng thành tích đặc biệt.

Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, thưởng thâm niên

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao kĩ năng phát triển bản thân

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, có cơ hội thăng tiến

