Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

1. Mô tả công việc
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng sử dụng dịch vụ thiết kế nội thất, thi công nội thất thông qua các nguồn:
thiết kế nội thất, thi công nội thất
+ Contact từ bộ phận Marketing
+ Kênh bán hàng trực tiếp, gián tiếp
+ Networking của bản thân
- Tổng hợp và lên báo giá gửi khách hàng
- Kết hợp với các bộ phận liên quan để giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng
- Chăm sóc khách hàng trong và sau quá trình bàn giao sản phẩm
- Tham gia vào các hoạt động hỗ trợ truyền thông
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng....hoặc các ngành tương tự.
- Đã có kinh nghiệm sale trong lĩnh vực nội thất, bất động sản ít nhất 1 năm
- Chăm chỉ, ham học hỏi

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Hoa hồng , tổng thu nhập có thể lên tới 25 - 30 triệu tùy theo năng lực.
- Có cơ hội trở thành trưởng nhóm kinh doanh nhé
Có cơ hội trở thành trưởng nhóm kinh doanh nhé
- Được đào tạo, nâng cao chuyên môn, có khả năng phát triển thành Quản lý dự án.
triển thành Quản lý dự án.
- Thời gian làm việc: Từ T2-T7
- Được nghỉ các ngày Lễ, Tết, ngày phép theo quy định Nhà nước và Công ty
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật khi ký hợp đồng chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà Văn phòng, Lô B10, Khu đấu giá Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

