Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, TTTM Mê Linh Plaza Hà Đông, Hà Đông

Kinh doanh nội thất

Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng tiềm năng của công ty qua Page hoặc Lãnh đạo công ty cung cấp có nhu cầu về thiết kế - sản xuất - thi công nội thất các dự án: văn phòng, biệt thự, nhà ở, căn hộ, shop, spa, thẩm mỹ viện, showroom, cửa hàng, nhà hàng,...;

Phối hợp cùng bộ phận thiết kế để gặp gỡ, khảo sát, đo đạc, giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công nội thất của Công ty;

Phối hợp với các bộ phận khác để lên báo giá thiết kế - sản xuất - thi công nội thất gửi khách hàng.

Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng;

Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng;

Quản lý mối quan hệ khách hàng và chăm sóc khách hàng;

Phối hợp với các bộ phận để theo dõi và bám sát việc thực hiện hợp đồng cho đến khi hoàn thiện công trình cho khách hàng và hoàn tất thanh toán;

Lập báo cáo và gửi lên Giám đốc kết quả bán hàng, doanh số hàng tuần, hàng tháng.

Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết.

Phối hợp với các bộ phận khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của Công ty;

Quản lý và khai thác triệt để cơ sở dữ liệu khách hàng được Công ty cung cấp;

Thu thập thông tin về thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TBP/Giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên cho những người có chuyên ngành liên quan đến Kinh doanh, Tiếp thị hoặc Nội thất.

Khả năng tổng hợp, phân tích, xử lý, nắm bắt thông tin, tư duy logic tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, nhanh nhẹn trong công việc, có kiến thức về thị trường.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale nội thất là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: Lương cơ bản + PC + % doanh thu + Thưởng vượt doanh số

Quyền lợi:

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến;

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước;

- Tham gia du lịch, teambuilding hàng năm cùng Công ty;

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty;

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

- Đánh giá đúng năng lực và có lộ trình thăng tiến, chính sách tăng lương, thưởng hàng năm;

- Thưởng lễ, tết và lương tháng 13 theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam

