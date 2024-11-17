Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, tòa V+ Hòa Bình, 505 Minh Khai, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thông tin thị trường:
Phân tích thị trường, phân khúc sản phẩm, xác định định vị, ý tưởng, thông điệp cho sản phẩm.
Thu thập và phân tích thương hiệu của đối thủ cạnh tranh và hiệu suất bán hàng.
Hiểu được thông tin phản hồi của thị trường về thương hiệu hoặc những hoạt động đã triển khai.
Đề nghị và phối hợp thực hiện các chương trình nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh của đối thủ.
Đi nghiên cứu thị trường cùng các đội ngũ kinh doanh theo điều động của cấp trên.
Hoạch định chiến lược Marketing và Quản lý truyền thông nhãn hiệu:
Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công Ty.
Thiết lập ngân sách marketing. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.
Lên chiến lược, kế hoạch Marketing - Mix, Trade Marketing, Digital Marketing...cho thị trường toàn quốc
Thực hiện, phối hợp triển khai, theo dõi hoạt đông Marketing và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động cụ thể
Tìm kiếm và phối hợp làm việc với các đối tác Agency có uy tín để thực hiện các chiến dịch và chương trình marketing theo lịch trình của nhóm nhãn hàng trực tiếp phụ trách
Hỗ trợ BGD, Trưởng bộ phận trong việc quản trị hoạt động truyền thông của nhãn hàng phụ trách.
Quản lý doanh số/ Bán hàng:
Phối hợp làm việc với bộ phận Kinh doanh để thúc đẩy tăng trưởng doanh số của sản phẩm được giao.
Phối hợp với đội ngũ bán hàng trong các hoạt động thúc đẩy bán hàng.
Phối hợp, hỗ trợ bộ phận Kinh doanh trong việc cung cấp, huấn luyện thông tin, kiến thức sản phẩm cho nhân viên kinh doanh.
Phối hợp với đội ngũ bán hàng, các kênh phân phối thực hiện các chương trình hỗ trợ cụ thể của từng kênh phân phối về khuyến mãi và phát triển các POSM phù hợp cho kênh.
Phối hợp làm việc với bộ phận Kinh doanh và Nhân viên Trade Marketing để thực việc trưng bày (holder, tờ rơi, poster...).
Sáng tạo sản phẩm mới
Theo dõi và bám sát quá trình tung mới/tái tung sản phẩm để kịp thời có chiến lược tiếp theo hợp lý.
Thực hiện theo dõi hàng hóa, tồn kho hàng hóa hằng ngày để có chiến lược hành động phù hợp.
Phối hợp với R&D phát triển sản phẩm mới theo các kết quả khảo sát người tiêu dùng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học trở lên
Bạn tốt nghiệp ở đâu, bạn từng làm bao nhiêu năm không quan trọng bằng việc bạn đã làm những gì. Trong thư tuyển dụng / CV ứng viên ghi rõ các dự án đã tham gia, và link (nếu có)
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống đối tác cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực in ấn, sản xuất quảng cáo, truyền thông sự kiện...
Am hiểu về lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu.
Tố chất:
Làm việc với áp lực DEADLINE, cam kết tuân theo KPIs, tác phong nhanh nhẹn.
Làm việc theo quy tắc hàng dọc, hỗ trợ nhiệt tình, kỹ tính trong quản lý thiết bị , ngân sách, xử lý số liệu...
Luôn đề cao lợi ích của tập thể.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận xứng đáng với năng lực làm việc + thưởng.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động và thân thiện, là môi trường giúp hoàn thiện kỹ năng và kiến thức.
Năng lực của ứng viên được phát huy tối đa trong môi trường năng động và sáng tạo. Cơ hội làm việc cho ứng viên dám nghĩ dám làm và bức phá trong suy nghĩ thể hiện năng lực bản thân. Được ghi nhận và đánh giá kịp thời.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động theo luật Lao động Việt Nam.Lương T13, Thưởng lễ, tết theo qui định công ty. Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt, ổn định, lâu dài. Đi làm ngay khi trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 196 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

