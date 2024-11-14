Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

Kinh doanh nội thất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 44

- Tăng Thiết Giáp

- Cổ Nhuế 2

- Bắc Từ Liêm

- Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tiếp nhận contact, phân tích và tổng hợp thông tin đầu vào, triển khai liên hệ; Tìm hiểu và khai thác thông tin nhu cầu và yêu cầu từ phía khách hàng;
- Mở rộng kết nối và tạo quan hệ với các công ty tư vấn/công ty bđs/ kcn/ các kênh xúc tiến đầu tư để tìm kiếm nguồn data khách hàng
- Phiên dịch cuộc họp, thảo luận, trao đổi giữa Công ty và Chủ đầu tư;
- Gặp gỡ trao đổi, là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và khách hàng;
- Tham gia vào các công tác đàm phán, thương thảo hợp đồng;
- Thiết lập, duy trì quan hệ với khách hàng, tư vấn hỗ trợ khách hàng các thủ tục đầu tư xây dựng
- Chủ động theo dõi, cập nhật và thúc đẩy sự phát triển của dự án;
- Tổng hợp và báo cáo về tiến độ cũng như các thông tin liên quan của dự án;
- Các công việc liên quan do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp có văn bằng các chuyên ngành liên quan;
- Thành thạo tiếnng Trung 4 kỹ năng nghe nói đọc viết;
- Ưu tiên có kinh nghiệm sales lĩnh vực nội thất, bđs từ 2 năm trở lên;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng;
- Chủ động, năng động, nhiêt tình, tự giác, kỹ năng giao tiếp tốt;
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6, từ 8:00 – 17:30.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-20 triệu, thưởng theo năng lực và dự án (năng lực tốt có thể đề xuất mức lương cao hơn).
- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bài bản;
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện ;
- Được hưởng chế độ nghỉ phép, du lịch theo QĐ công ty;
- Các chế độ thưởng theo năng lực làm việc;
- Được nghỉ T7 cách tuần, CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước;
- Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 44 - Tăng Thiết Giáp - Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-sales-thu-nhap-10-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250260
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Hạn nộp: 20/12/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Govi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITRUK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VITRUK làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH VITRUK
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu
Công Ty Cổ Phần Du Học Và Định Cư Toàn Cầu Havina Global
Hạn nộp: 31/12/2025
Hà Nội Thanh Hóa Bắc Giang Ninh Bình Bắc Ninh Còn 104 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
Hạn nộp: 24/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH một thành viên ván ép tây Hà Nội
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần siêu thị kệ giá làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty cổ phần siêu thị kệ giá
Hạn nộp: 20/12/2024
Thái Nguyên Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ GALAXY
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EUROWINDOW Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Govi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Govi Việt Nam
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI NỘI THẤT TP HOME
Hạn nộp: 31/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 18/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty cổ phần đầu tư BKG Việt Nam
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT EUROHOMES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh nội thất Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần XNK Greentech Việt Nam
7 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT HAGO
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu AOKANG, EXULL MODE VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN VIỆT SÔNG HỒNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty TNHH Vinn Concept Việt Nam
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TT-S
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 70 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ NỘI THẤT ICON
6 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty TNHH Misota Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty TNHH Misota Việt Nam
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất HD
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PAPASAN VIỆT NAM
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh nội thất CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu CTY CP XÂY DỰNG VÀ CẢI TẠO FOCUSHOME
8 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty cổ phần Xhome Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty cổ phần Xhome Việt Nam
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm