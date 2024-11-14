Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 44 - Tăng Thiết Giáp - Cổ Nhuế 2 - Bắc Từ Liêm - Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tiếp nhận contact, phân tích và tổng hợp thông tin đầu vào, triển khai liên hệ; Tìm hiểu và khai thác thông tin nhu cầu và yêu cầu từ phía khách hàng;

- Mở rộng kết nối và tạo quan hệ với các công ty tư vấn/công ty bđs/ kcn/ các kênh xúc tiến đầu tư để tìm kiếm nguồn data khách hàng

- Phiên dịch cuộc họp, thảo luận, trao đổi giữa Công ty và Chủ đầu tư;

- Gặp gỡ trao đổi, là cầu nối giữa Ban lãnh đạo và khách hàng;

- Tham gia vào các công tác đàm phán, thương thảo hợp đồng;

- Thiết lập, duy trì quan hệ với khách hàng, tư vấn hỗ trợ khách hàng các thủ tục đầu tư xây dựng

- Chủ động theo dõi, cập nhật và thúc đẩy sự phát triển của dự án;

- Tổng hợp và báo cáo về tiến độ cũng như các thông tin liên quan của dự án;

- Các công việc liên quan do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp có văn bằng các chuyên ngành liên quan;

- Thành thạo tiếnng Trung 4 kỹ năng nghe nói đọc viết;

- Ưu tiên có kinh nghiệm sales lĩnh vực nội thất, bđs từ 2 năm trở lên;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm máy tính văn phòng;

- Chủ động, năng động, nhiêt tình, tự giác, kỹ năng giao tiếp tốt;

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6, từ 8:00 – 17:30.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10-20 triệu, thưởng theo năng lực và dự án (năng lực tốt có thể đề xuất mức lương cao hơn).

- Được đào tạo chuyên môn và kỹ năng bài bản;

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện ;

- Được hưởng chế độ nghỉ phép, du lịch theo QĐ công ty;

- Các chế độ thưởng theo năng lực làm việc;

- Được nghỉ T7 cách tuần, CN và các ngày lễ theo quy định nhà nước;

- Được tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUỐC TẾ THIÊN PHÚC

