Tuyển Kinh doanh nội thất Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 33 Quách Văn Tuấn, phường 12, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Nhân danh sách data khách hàng đại lý có sẵn doanh thu hàng tháng (80-120 đại lý), quản lý, chăm sóc, tư vấn, thúc đẩy, duy trì mối quan hệ với khách hàng đại lý;
Lên đơn hàng, theo dõi đơn hàng đến khi hoàn tât;
Quản lý mẫu sản phẩm, mẫu cataloge được cấp;
Lập kế hoạch, triển khai và báo cáo doanh thu, công nợ, KPI;
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam;
Độ tuổi: Từ 22-32;
22-32
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng các ngành có liên quan đến kinh tế;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: MS Word, MS Excel...
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhận định, đánh giá vấn đề, giải quyết vấn đề;
Có khả năng làm việc độc lập, theo nhóm, có khả năng chịu được áp lực cv;
Tư duy logic, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc;

Tại Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8.000.000 đến 20.000.000/tháng;
Phụ cấp cơm trưa, lương T13 + thưởng theo hiệu quả SXKD trong năm;
Phụ cấp cơm trưa
Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi, BHXH theo quy định của Công ty;
Du lịch thường niên do Công ty tổ chức;
Môi trường làm việc thân thiện, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội đào tạo, thăng tiến và ổn định lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Lux Decor Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Số 5-7 Hoàng Việt, P4, Q. Tân Bình, Tp.HCM

