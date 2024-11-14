Tuyển Kinh doanh nội thất CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM

Kinh doanh nội thất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh nội thất Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh nội thất Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thất (Đăng bài quảng bá sản phẩm lên các hội nhóm, diễn đàn, fanpage và zalo cá nhân. Khảo sát thị trường để lập danh mục khách hàng tiềm năng)
Tìm kiếm, phát triển hệ thống khách thông qua kênh môi giới, kiến trúc sư, chủ đầu tư dự án,...
Tư vấn cho họ những sản phẩm nội thất phù hợp hoặc kết nối họ với bộ phận thiết kế của công ty.
Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng. (Khảo sát hiện trạng công trình, Báo giá, chốt hợp đồng và theo dõi tiến độ công trình đến lúc nghiệm thu)
Đàm phán hợp đồng thiết kế và thi công nội thất với khách hàng.
Theo dõi giám sát quá trình thực hiện hợp đồng đồng (nghiệm thu, thanh toán, bảo hành, bảo trì/ thay thế,...)
Lập báo cáo và gửi lên Trưởng phòng kinh doanh kết quả bán hàng, doanh số hàng tuần, hàng tháng. Xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo lên cấp trên khi cần thiết. Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác để triển khai các chiến lược kinh doanh của công ty, quảng bá sản phẩm trên các kênh truyền thông khác nhau.
Quản lý và khai thác triệt để cơ sở dữ liệu khách hàng được công ty cung cấp, và Quản lý, lưu trữ thông tin khách hàng, hồ sơ khách hàng đang phụ trách.
Trực tiếp chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm nội thất, ngoại thất
Thu thập thông tin về thị trường, đổi thủ cạnh tranh.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale online và offline tối thiểu 01 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc
Có kiến thức bao quát trong lĩnh vực Nội thất như phong cách thiết kế...
Am hiểu về về vật liệu gỗ công nghiệp, da, vải, sơn, kính, đá, gạch... các vật liệu trang trí khác.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc, kỹ năng phân tích, tổng hợp và làm báo cáo.
Có khả năng khai thác và sử dụng Internet, mạng xã hội tốt, sử dụng tốt vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc khác
Phẩm chất: Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, nhiệt tình, sáng tạo trong công việc, nhanh nhẹn trung thực có đam mê kinh doanh.
Có khả năng làm việc độc lập và nhóm.
Ưu tiên ứng viên Nam/Nữ có ngoại hình.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8 đến 15 triệu + Thưởng % hoa hồng, thưởng nóng theo chính sách kinh doanh hiện hành (tổng thu nhập từ 20-30 triệu trở lên)
Thu nhập không giới hạn dựa trên chính sách % hoa hồng cao và hấp dẫn
12 ngày nghỉ phép có lương trong năm.
Đóng BHYT, BHXH, BHTN... theo quy định của luật lao động.
Được hưởng các chế độ khác của công ty: du lịch, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, thưởng thâm niên
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, 14, thưởng thành tích đặc biệt.
Môi trường làm việc trẻ trung năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân và không giới hạn thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT LK VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 24 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

