Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
- Hà Nội: Lô CN7, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tiếp nhận và liên hệ xác nhận lại đơn hàng với khách hàng hoặc nhà cung cấp.
Chuẩn bị, test chất lượng sản phẩm theo đơn hàng trước khi xuất kho.
Di chuyển tới địa điểm theo kế hoạch lộ trình.
Tiến hành khảo sát hiện trạng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, lưu ý và bàn giao cho khách hàng.
Quay chụp, nghiệm thu quá trình lắp đặt và bàn giao sản phẩm, thu tiền (nếu có)
Bàn giao đơn, giấy tờ và tiền (nếu có) cho kế toán
Hỗ trợ bộ phận bảo hành bảo trì theo yêu cầu của giám đốc.
Được đào tạo và phát triển theo lộ trình thăng tiến lên bộ phận bảo hành bảo trì.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp về sẽ được đào tạo chuyên môn
Ưu tiên ứng viên không ngại di chuyển
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...
Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...
Mỗi tháng có 1 ngày nghỉ phép có lương
Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lên các vị trí về BHBT, trưởng phòng
Các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI