Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN7, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và liên hệ xác nhận lại đơn hàng với khách hàng hoặc nhà cung cấp.

Chuẩn bị, test chất lượng sản phẩm theo đơn hàng trước khi xuất kho.

Di chuyển tới địa điểm theo kế hoạch lộ trình.

Tiến hành khảo sát hiện trạng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, lưu ý và bàn giao cho khách hàng.

Quay chụp, nghiệm thu quá trình lắp đặt và bàn giao sản phẩm, thu tiền (nếu có)

Bàn giao đơn, giấy tờ và tiền (nếu có) cho kế toán

Hỗ trợ bộ phận bảo hành bảo trì theo yêu cầu của giám đốc.

Được đào tạo và phát triển theo lộ trình thăng tiến lên bộ phận bảo hành bảo trì.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp nghề, sơ cấp trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành về điện, cơ khí, tự động hoá

Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp về sẽ được đào tạo chuyên môn

Ưu tiên ứng viên không ngại di chuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 12.000.000 ( Lương + Phụ cấp)

Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh

Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...

Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...

Mỗi tháng có 1 ngày nghỉ phép có lương

Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lên các vị trí về BHBT, trưởng phòng

Các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...

Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

