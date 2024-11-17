Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Kỹ thuật viên lắp đặt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN7, Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tiếp nhận và liên hệ xác nhận lại đơn hàng với khách hàng hoặc nhà cung cấp.
Chuẩn bị, test chất lượng sản phẩm theo đơn hàng trước khi xuất kho.
Di chuyển tới địa điểm theo kế hoạch lộ trình.
Tiến hành khảo sát hiện trạng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, lưu ý và bàn giao cho khách hàng.
Quay chụp, nghiệm thu quá trình lắp đặt và bàn giao sản phẩm, thu tiền (nếu có)
Bàn giao đơn, giấy tờ và tiền (nếu có) cho kế toán
Hỗ trợ bộ phận bảo hành bảo trì theo yêu cầu của giám đốc.
Được đào tạo và phát triển theo lộ trình thăng tiến lên bộ phận bảo hành bảo trì.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp nghề, sơ cấp trở lên, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành về điện, cơ khí, tự động hoá
Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp về sẽ được đào tạo chuyên môn
Ưu tiên ứng viên không ngại di chuyển

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 - 12.000.000 ( Lương + Phụ cấp)
Thưởng hoàn thành kế hoạch cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh
Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...
Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...
Mỗi tháng có 1 ngày nghỉ phép có lương
Chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lên các vị trí về BHBT, trưởng phòng
Các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 28, Ngõ 168, Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

