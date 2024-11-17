Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Từ 75 Triệu

Mức lương Từ 75 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Tòa nhà N03 - T7, Khu ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương Từ 75 Triệu

Bảo trì, sửa chữa thang máy cho các dự án của Công ty;

Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động lắp đặt - sửa chữa - bảo trì thang máy;

Đại diện văn phòng trao đổi các vấn đề kỹ thuật với khách hàng;

Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp quản lý.

Với Mức Lương Từ 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Bằng Nghề/ Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Điện Công nghiệp, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc các ngành nghề có liên quan;

Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, định hướng gắn bó và phát triển lâu dài;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo, ưu tiên từ 01 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực lắp đặt, bảo trì, sửa chữa thang máy;

Có khả năng làm việc độc lập;

Giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.900.000 - 10.000.000 đồng/ tháng (tùy vào kinh nghiệm);

Làm việc từ Thứ Hai - sáng thứ Bảy

Phụ cấp lệnh công tác phát sinh ngoài giờ hành chính, phụ cấp chi phí công trình;

Phụ cấp xăng xe, điện thoại; phụ cấp khi đi công tác tỉnh;

Thưởng KPI lắp đặt, bảo trì: 1.200.000 - 1.400.000/ công trình hoàn công;

Được làm việc trong một môi trường đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ trang thiết bị;

Được hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết theo quy định của nhà nước và của công ty;

Chế độ khen thưởng lễ, Tết, du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Được nâng lương theo quy định của Công ty;

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động;

Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản, định hướng phát triển lên vị trí tổ trưởng hoặc các vị trí kỹ thuật chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific

