Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Thuận An
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Lắp đặt thiết bị Bia tươi cho các nhà hàng: khảo sát các địa điểm, chuẩn bị thiết bị
Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ
Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị Bia tươi
Tư vấn, phản hồi các thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh cho khách hàng
Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của công ty
Đăng ký lịch thực tập/làm việc ít nhất 4 ngày/tuần
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam sức khỏe tốt
Có xe máy cá nhân, có bằng lái xe máy
Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn
Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận và làm việc chính xác
Sẵn sàng di chuyển hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời
Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ chi phí thực tập
Hỗ trợ chi phí xăng xe
Đóng mộc tròn xác nhận thực tập
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
