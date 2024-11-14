Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Sapporo Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Lắp đặt thiết bị Bia tươi cho các nhà hàng: khảo sát các địa điểm, chuẩn bị thiết bị

Vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo định kỳ

Hướng dẫn khách hàng sử dụng thiết bị Bia tươi

Tư vấn, phản hồi các thắc mắc và giải quyết các vấn đề phát sinh cho khách hàng

Báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của công ty

Đăng ký lịch thực tập/làm việc ít nhất 4 ngày/tuần

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam sức khỏe tốt

Có xe máy cá nhân, có bằng lái xe máy

Không yêu cầu kinh nghiệm chuyên môn

Trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ, cẩn thận và làm việc chính xác

Sẵn sàng di chuyển hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời

Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí thực tập

Hỗ trợ chi phí xăng xe

Đóng mộc tròn xác nhận thực tập

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sapporo Việt Nam

