Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/11/2024
Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An

Kỹ thuật viên lắp đặt

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Osaka Complex, ngõ 48 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

- Lắp đặt, bảo dưỡng bảo trì, hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế.
- Quản lý và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ về các khách hàng đã mua thiết bị của công ty.
- Lập file theo dõi quá trình bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh dịch vụ của phòng và cá nhân.
- Tư vấn cho khách hàng về thông số kỹ thuật, tính năng của sản phẩm.
- Tiếp nhận mọi phản hồi từ phía khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc và đáp ứng mọi yêu cầu về sản phẩm
- Lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm.
- Chịu trách nhiệm giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu và phản hồi của khách hàng trước và sau khi lắp đặt máy.
- Chịu trách nhiệm cùng với Phòng Kỹ thuật về khoản doanh số của Phòng và chịu trách nhiệm với những khoản công nợ giao dịch do người lao động phát sinh.
- Các công việc khác khi được BGĐ trực tiếp yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế

Tại Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội được đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước, đào tạo với các hãng lớn trên Thế Giới
Các chế độ về bhxh, du lịch/nghỉ mát, khám sức khỏe, sinh nhật, 12 ngày phép/năm,...
Thưởng lễ, thưởng tết, lương Tháng 13, thưởng dự án lắp đặt,...
Lương upto: 15.000.000 VNĐ/tháng. Renew lương 06 tháng/lần
Các quyền lợi khác theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An

Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 Tòa Licogi 13, 164 Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

