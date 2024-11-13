Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần vật tư và trang thiết bị y tế Cường An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

- Lắp đặt, bảo dưỡng bảo trì, hướng dẫn sử dụng thiết bị y tế.

- Quản lý và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ về các khách hàng đã mua thiết bị của công ty.

- Lập file theo dõi quá trình bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa thiết bị của khách hàng. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh dịch vụ của phòng và cá nhân.

- Tư vấn cho khách hàng về thông số kỹ thuật, tính năng của sản phẩm.

- Tiếp nhận mọi phản hồi từ phía khách hàng, giải đáp mọi thắc mắc và đáp ứng mọi yêu cầu về sản phẩm

- Lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho sản phẩm.

- Chịu trách nhiệm giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu và phản hồi của khách hàng trước và sau khi lắp đặt máy.

- Chịu trách nhiệm cùng với Phòng Kỹ thuật về khoản doanh số của Phòng và chịu trách nhiệm với những khoản công nợ giao dịch do người lao động phát sinh.

- Các công việc khác khi được BGĐ trực tiếp yêu cầu