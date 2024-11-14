Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt

- Nhận các sản phẩm cần bảo hành từ Admin (máy lọc nước, điện lạnh, gia dụng)

- Sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các lỗi của sản phẩm

- Tư vấn khách hàng thay thế linh kiện và sử dụng gói dịch vụ bảo hành

- Báo cáo số lượng hàng bảo hành theo tuần, theo tháng.

- Báo cáo lỗi hư hỏng thường gặp (nếu có).

Yêu Cầu Công Việc

- Nam từ 20 - 38 tuổi,

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm bảo hành

- Kỹ năng giao tiếp khá có đam mê với kinh doanh và kỹ thuật.

- Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12-18 triệu+++.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.