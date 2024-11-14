Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
- Nhận các sản phẩm cần bảo hành từ Admin (máy lọc nước, điện lạnh, gia dụng)
- Sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục các lỗi của sản phẩm
- Tư vấn khách hàng thay thế linh kiện và sử dụng gói dịch vụ bảo hành
- Báo cáo số lượng hàng bảo hành theo tuần, theo tháng.
- Báo cáo lỗi hư hỏng thường gặp (nếu có).
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam từ 20 - 38 tuổi,
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tại các trung tâm bảo hành
- Kỹ năng giao tiếp khá có đam mê với kinh doanh và kỹ thuật.
- Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 12-18 triệu+++.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ 3T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
