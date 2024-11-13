Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 348 Đường Bưởi, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nhận nhiệm vụ từ Đội trưởng/ Trưởng nhóm;

Thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt điều hòa không khí theo đúng yêu cầu;

Xác định và chỉ rõ những linh kiện phụ tùng thay thế trong hệ thống ĐHKK;

Chăm sóc, bảo quản, giữ gìn; bảo dưỡng đồ nghề CCDC đúng quy trình và lịch trình;

Thực hiện công việc chính xác, đúng theo yêu cầu kỹ thuật được huấn luyện đào tạo;

Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ;

Tuân thủ quy định & quy trình thực hiện công việc cũng như ATLĐ;

Đọc và tham dự tất các cuộc đào tạo kỹ thuật, huấn luyện ATLĐ;

Báo cáo ngay những trường hợp vi phạm ATLĐ và quy trình thực hiện;

Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp ngành kỹ thuật điện lạnh, điện, cơ khí

Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Ứng viên có kinh nghiệm từ 2-3 năm và 1 năm kinh nghiệm quản lý có thể được xem xét lên vị trí đội trưởng;

Có tinh thần trách nhiệm cao;

Có khả năng làm việc theo nhóm/ tinh thần đồng đội.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh lương cơ bản thoả thuận theo năng lực + phụ cấp

Thưởng cuối năm, Lương tháng thứ 13

Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Các chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.

Môi trường làm việc năng động, hiện đại, tôn trọng cá nhân;

Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam

