Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam

Kỹ thuật viên lắp đặt

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 348 Đường Bưởi, Ba Đình

Nhận nhiệm vụ từ Đội trưởng/ Trưởng nhóm;
Thực hiện công việc bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt điều hòa không khí theo đúng yêu cầu;
Xác định và chỉ rõ những linh kiện phụ tùng thay thế trong hệ thống ĐHKK;
Chăm sóc, bảo quản, giữ gìn; bảo dưỡng đồ nghề CCDC đúng quy trình và lịch trình;
Thực hiện công việc chính xác, đúng theo yêu cầu kỹ thuật được huấn luyện đào tạo;
Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ;
Tuân thủ quy định & quy trình thực hiện công việc cũng như ATLĐ;
Đọc và tham dự tất các cuộc đào tạo kỹ thuật, huấn luyện ATLĐ;
Báo cáo ngay những trường hợp vi phạm ATLĐ và quy trình thực hiện;
Các nhiệm vụ khác do cấp trên giao

Tốt nghiệp trung cấp ngành kỹ thuật điện lạnh, điện, cơ khí
Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Ứng viên có kinh nghiệm từ 2-3 năm và 1 năm kinh nghiệm quản lý có thể được xem xét lên vị trí đội trưởng;
Có tinh thần trách nhiệm cao;
Có khả năng làm việc theo nhóm/ tinh thần đồng đội.

Thu nhập cạnh tranh lương cơ bản thoả thuận theo năng lực + phụ cấp
Thưởng cuối năm, Lương tháng thứ 13
Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm.
Các chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.
Môi trường làm việc năng động, hiện đại, tôn trọng cá nhân;
Được đào tạo để nâng cao năng lực và nghiệp vụ.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch vụ và Kỹ thuật Fave Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 348 đường Bưởi, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

