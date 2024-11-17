Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2 Số 45 Thái Hà
- Đống Đa
- Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Địa điểm làm việc:
CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA: Tầng 2 Số 45 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
– Thi công, lắp đặt thiết bị Camera, thiết bị an ninh, giám sát, báo động, chuông cửa có hình, ...
– Thi công hệ thống mạng nội bộ, mạng LAN, ...
– Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng Bộ phận.
– Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Nam, tuổi từ 20 – 35
– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí camera
– Ưu tiên thợ có kinh nghiệm thi công Điện, Nước
– Chăm chỉ, nhiệt tình, không ngại di chuyển.
– Có thể làm việc theo ca, đi công tác, chịu được áp lực công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập: 12.000.000 đ - 15.000.000 đ + KPI,
– Điều chỉnh lương hàng năm
– Chính sách lương, thưởng, BHXH, Chế độ theo Luật định và theo quy định công ty.
– Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh năm.
– Thưởng các ngày Lễ lớn: Tết, 30/4, 2/9....
LIÊN HỆ
Anh/chị vui lòng gửi CV đầy đủ về quá trình học tập, công tác, khả năng, năng lực bản thân về địa chỉ email hoặc xem thông tin tại website của công ty hoặc nộp trực tiếp tại Phòng HCNS
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Hacom Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
