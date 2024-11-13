Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7, Ngõ 18, Chế Lan Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt

Quản lý, làm việc với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo hoạt động của các thiết bị tại văn phòng và các dự án (máy tính, tay dò kim loại, bộ đàm, máy tuần tra, ...)

Quản lý, bảo dưỡng xe oto định kỳ

Các công việc khác theo chỉ thị của Ban Lãnh đạo

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp khoa/chuyên nghành kỹ thuật

Là nam, tuổi từ 23 trở lên

Ưu tiên có bằng B2 và có thể đi công tác tỉnh

Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 8.000.000đ- 12.000.000đ (Deal theo năng lực)

Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (từ 8h - 17h30, nghỉ trưa 1.5h)

Thực hiện đầy đủ BHXH, Lễ Tết, du lịch, sinh nhật, ...

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam

