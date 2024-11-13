Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Unity Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 7, Ngõ 18, Chế Lan Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý, làm việc với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo hoạt động của các thiết bị tại văn phòng và các dự án (máy tính, tay dò kim loại, bộ đàm, máy tuần tra, ...)
Quản lý, bảo dưỡng xe oto định kỳ
Các công việc khác theo chỉ thị của Ban Lãnh đạo
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng trở lên, ưu tiên tốt nghiệp khoa/chuyên nghành kỹ thuật
Là nam, tuổi từ 23 trở lên
Ưu tiên có bằng B2 và có thể đi công tác tỉnh
Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản từ 8.000.000đ- 12.000.000đ (Deal theo năng lực)
Làm việc từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (từ 8h - 17h30, nghỉ trưa 1.5h)
Thực hiện đầy đủ BHXH, Lễ Tết, du lịch, sinh nhật, ...
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Unity Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
