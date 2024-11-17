Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Thang máy Pacific làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 79 - 15 Triệu

Mức lương 79 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 2 Căn A4 Lô 11, KĐT mới Monbay, P. Hồng Hải, Tp Hạ Long ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 79 - 15 Triệu

Lắp đặt - Bảo trì - Sửa chữa thang máy cho các dự án của Công ty;

Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động lắp đặt - bảo trì - sửa chữa thang máy;

Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp quản lý.

Với Mức Lương 79 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp/ Bằng Nghề/ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện Công nghiệp, Tự động hóa, Cơ điện tử hoặc các ngành nghề có liên quan;

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo;

Siêng năng, chịu khó, ham học hỏi, định hướng gắn bó và phát triển lâu dài;

Có khả năng làm việc độc lập;

Giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 7.900.000 - 15.000.000 (tùy vào kinh nghiệm);

Phụ cấp lệnh công tác phát sinh ngoài giờ hành chính, Phụ cấp chi phí công trình;

Phụ cấp xăng xe, điện thoại;

Cung cấp thiết bị vật tư đầy đủ để phục vụ công việc, cấp phát đồng phục bảo hộ lao động;

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty, đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ;

Được đào tạo, hướng dẫn công việc bài bản, định hướng phát triển lên vị trí tổ trưởng hoặc các vị trí kỹ thuật chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang máy Pacific

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin