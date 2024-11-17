Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY

Kỹ thuật viên lắp đặt

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên lắp đặt Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thi công, lắp đặt dự án điện năng lượng mặt trời của công ty
- Thực hiện bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ (hàng tháng, hàng quý), vệ sinh hệ thống và các thiết bị của hệ thống năng lượng mặt trời.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, nhận bàn giao hoặc bàn giao các hệ thống điện mặt trời.
- Tuân thủ lịch trình và di chuyển đến địa điểm dự án để thực hiện các công việc bảo dưỡng, vệ sinh, kiểm tra, đánh giá.
- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định quy trình của công ty và Khách hàng.
- Thực hiện công tác bảo dưỡng và phát sinh tại dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện/Cơ điện tử / Tự động hóa...;
- Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm; Đã từng thực hiện công tác O&M, chỉ huy trưởng các dự án EPC Solar là một lợi thế;
- Kỹ năng bảo dưỡng, vận hành hệ thống năng lượng mặt trời;
- Khả năng đọc, hiểu bản vẽ cơ, điện;
- Kiến thức về xử lý sự cố về điện, vật tư thiết bị điện;
- Có khả năng đi đến các địa điểm dự án khác nhau ở Việt Nam theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương khởi điểm: 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng
- Bảo hiểm 24/24
- Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước
- Có phụ cấp đi công tác, ăn uống
- Cơ hội nâng lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 389 Quốc lộ 13, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ đức, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-lap-dat-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job251664
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Medcomtech
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Medcomtech
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 105 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 195 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH LIÊN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 17 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN DƯƠNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang làm việc tại Bắc Giang thu nhập 6 - 10 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam tại Bắc Giang
Hạn nộp: 25/12/2024
Bắc Giang Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Vietmap Hà Nội
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dụng Cụ Công Nghiệp HTV
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Medcomtech
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Medcomtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Medcomtech
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị và Công nghệ TEKCOM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH ELITE VDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ELITE VDP
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất