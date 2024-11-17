Tuyển Kỹ thuật viên lắp đặt CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên lắp đặt Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thi công, lắp đặt dự án điện năng lượng mặt trời của công ty

- Thực hiện bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ (hàng tháng, hàng quý), vệ sinh hệ thống và các thiết bị của hệ thống năng lượng mặt trời.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá, nhận bàn giao hoặc bàn giao các hệ thống điện mặt trời.

- Tuân thủ lịch trình và di chuyển đến địa điểm dự án để thực hiện các công việc bảo dưỡng, vệ sinh, kiểm tra, đánh giá.

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định quy trình của công ty và Khách hàng.

- Thực hiện công tác bảo dưỡng và phát sinh tại dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Điện/Cơ điện tử / Tự động hóa...;

- Ưu tiên ứng viên có 2 năm kinh nghiệm; Đã từng thực hiện công tác O&M, chỉ huy trưởng các dự án EPC Solar là một lợi thế;

- Kỹ năng bảo dưỡng, vận hành hệ thống năng lượng mặt trời;

- Khả năng đọc, hiểu bản vẽ cơ, điện;

- Kiến thức về xử lý sự cố về điện, vật tư thiết bị điện;

- Có khả năng đi đến các địa điểm dự án khác nhau ở Việt Nam theo yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương khởi điểm: 15.000.000đ - 20.000.000đ/tháng

- Cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng

- Bảo hiểm 24/24

- Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước

- Có phụ cấp đi công tác, ăn uống

- Cơ hội nâng lương 2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG LY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.