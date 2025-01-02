Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Vestergaard Vietnam Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Vestergaard Vietnam Limited
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Vestergaard Vietnam Limited

Kỹ thuật viên phòng lab

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Vestergaard Vietnam Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty Vestergaard Việt Nam cần tuyển 04 ứng viên cho vị trí Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Đức Hòa, Long An và Hưng Yên- đi làm ngay nếu phù hợp.
04 ứng viên cho vị trí Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Đức Hòa, Long An và Hưng Yên- đi làm ngay nếu phù hợp.
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (làm với máy HPLC) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan đến sản phẩm màn chống côn trùng của Vestergaard, tiến hành các cuộc thử nghiệm theo yêu cầu chung của ISO IEC 17025.
(làm với máy HPLC)
ISO IEC 17025.
Vị trí này làm tại phòng thí nghiệm trong nhà máy tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An/ hoặc Mỹ Hào-Hưng Yên, và báo cáo cho Trưởng phòng thí nghiệm.
Đức Hòa, tỉnh Long An/
Mỹ Hào-Hưng Yên
Công việc chính:
1. Thực hiện thử nghiệm hóa (hợp chất thuốc diệt muỗi) theo phương pháp HPLC, quy trình có sẵn
- Chuẩn bị hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm
2. Thực hiện thử nghiệm cơ lý cơ bản cho đối tượng vải dệt, may
- Nhận mẫu và cắt mẫu theo quy định
3. Điều phối mẫu, thực hiện các bước kiểm tra tính đúng của số liệu thử nghiệm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Vestergaard Vietnam Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vestergaard Vietnam Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vestergaard Vietnam Limited

Vestergaard Vietnam Limited

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 253/9 Minh Khai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

