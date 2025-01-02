Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Vestergaard Vietnam Limited làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty Vestergaard Việt Nam cần tuyển 04 ứng viên cho vị trí Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm tại Đức Hòa, Long An và Hưng Yên- đi làm ngay nếu phù hợp.

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm (làm với máy HPLC) sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ liên quan đến sản phẩm màn chống côn trùng của Vestergaard, tiến hành các cuộc thử nghiệm theo yêu cầu chung của ISO IEC 17025.

Vị trí này làm tại phòng thí nghiệm trong nhà máy tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An/ hoặc Mỹ Hào-Hưng Yên, và báo cáo cho Trưởng phòng thí nghiệm.

Công việc chính:

1. Thực hiện thử nghiệm hóa (hợp chất thuốc diệt muỗi) theo phương pháp HPLC, quy trình có sẵn

- Chuẩn bị hóa chất sử dụng trong phòng thí nghiệm

2. Thực hiện thử nghiệm cơ lý cơ bản cho đối tượng vải dệt, may

- Nhận mẫu và cắt mẫu theo quy định

3. Điều phối mẫu, thực hiện các bước kiểm tra tính đúng của số liệu thử nghiệm