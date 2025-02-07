Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Hydrotech H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Hydrotech H&p
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Hydrotech H&p

Kỹ thuật viên phòng lab

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm:
Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số 23 Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
• Lấy mẫu nước tại khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh & các tỉnh Lân Cận
• Phân tích các mẫu nước RO, Boiler, Cooling Water, hóa chất….
• Lập báo cáo kết quả phân tích.
• Thực hiện các công việc được cấp trên giao khác. Được đào tạo thêm kiến thức chuyên ngành.
• Vận hành phòng Lab, bảo quản và vệ sinh các trang thiết bị phòng Lab.
• Phối hợp với các phòng ban và nhân sự khác của công ty trong công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/ Nữ - Số lượng: 2 người tại văn phòng Hà Nội
• Giới tính: Nam - Số lượng: 1 người tại văn phòng Hồ Chí Minh
• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên
• Yêu cầu chuyên môn: Hóa sinh hoặc môi trường.
• Kinh nghiệm làm việc: Có 1~3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hydrotech H&p

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 4320, Tòa nhà C2, Vinhomes D’Capitale, 224 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

