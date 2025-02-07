Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Hydrotech H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p
- Hà Nội: Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Địa điểm:
Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Số 23 Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
• Lấy mẫu nước tại khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh & các tỉnh Lân Cận
• Phân tích các mẫu nước RO, Boiler, Cooling Water, hóa chất….
• Lập báo cáo kết quả phân tích.
• Thực hiện các công việc được cấp trên giao khác. Được đào tạo thêm kiến thức chuyên ngành.
• Vận hành phòng Lab, bảo quản và vệ sinh các trang thiết bị phòng Lab.
• Phối hợp với các phòng ban và nhân sự khác của công ty trong công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Giới tính: Nam - Số lượng: 1 người tại văn phòng Hồ Chí Minh
• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên
• Yêu cầu chuyên môn: Hóa sinh hoặc môi trường.
• Kinh nghiệm làm việc: Có 1~3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
