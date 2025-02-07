Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Hydrotech H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Địa điểm:

Tòa C2, D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số 23 Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

• Lấy mẫu nước tại khu vực Hà Nội, TP Hồ Chí Minh & các tỉnh Lân Cận

• Phân tích các mẫu nước RO, Boiler, Cooling Water, hóa chất….

• Lập báo cáo kết quả phân tích.

• Thực hiện các công việc được cấp trên giao khác. Được đào tạo thêm kiến thức chuyên ngành.

• Vận hành phòng Lab, bảo quản và vệ sinh các trang thiết bị phòng Lab.

• Phối hợp với các phòng ban và nhân sự khác của công ty trong công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/ Nữ - Số lượng: 2 người tại văn phòng Hà Nội

• Giới tính: Nam - Số lượng: 1 người tại văn phòng Hồ Chí Minh

• Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên

• Yêu cầu chuyên môn: Hóa sinh hoặc môi trường.

• Kinh nghiệm làm việc: Có 1~3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hydrotech H&p

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin