Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.

Kỹ thuật viên phòng lab

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trung tâm WTO và Hội nhập

- VCCI, Phố Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương Thỏa thuận

· Testing of electrical products at EMC & Electrical Laboratory: performing accurate measurements while following strictly applicable procedures, and ensuring orders from clients are fulfilled as agreed, within scheduled time.
· Management of projects: technical meetings & communication with customers, project evaluations, writing test reports, etc.
· Calibration and maintenance of EMC and electrical test equipment.
We have shuttle bus from Hanoi (at Time City) -> Hung Yen

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

University / College degree in electrical engineering, electronics, physics, wireless communications, or similar.
Mandatory:

Tại Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.

Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hall 10, Road 1, Quang Trung Software City, District 12, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-thuat-vien-phong-lab-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job296809
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm AkzoNobel Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
AkzoNobel Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MOTUL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab MOTUL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 300 USD
MOTUL VIETNAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 200 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm On (Vietnam)
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
On (Vietnam)
Hạn nộp: 22/05/2025
Nghệ An Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Edson International
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Edson International làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Edson International
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brenntag Vietnam Co, Ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Brenntag Vietnam Co, Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Brenntag Vietnam Co, Ltd
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 10/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Coats Phong Phu làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 27/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 500 USD
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casper Vietnam., JSC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Casper Vietnam., JSC
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm AkzoNobel Vietnam
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab AkzoNobel Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
AkzoNobel Vietnam
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Hạn nộp: 03/08/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm MOTUL VIETNAM
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab MOTUL VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200 - 300 USD
MOTUL VIETNAM
Hạn nộp: 26/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 200 - 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm On (Vietnam)
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab On (Vietnam) làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
On (Vietnam)
Hạn nộp: 22/05/2025
Nghệ An Ninh Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Edson International
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH Edson International làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Edson International
Hạn nộp: 05/06/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brenntag Vietnam Co, Ltd
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Brenntag Vietnam Co, Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Brenntag Vietnam Co, Ltd
Hạn nộp: 04/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab De Heus LLC làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 10/05/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Coats Phong Phu
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Coats Phong Phu làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Coats Phong Phu
Hạn nộp: 27/04/2025
Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 500 USD
Bureau Veritas Consumer Products Services Vietnam Ltd.
Hạn nộp: 26/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 450 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Casper Vietnam., JSC
Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Casper Vietnam., JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD
Casper Vietnam., JSC
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất