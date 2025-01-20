Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam.
- Hà Nội: Trung tâm WTO và Hội nhập
- VCCI, Phố Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab
· Testing of electrical products at EMC & Electrical Laboratory: performing accurate measurements while following strictly applicable procedures, and ensuring orders from clients are fulfilled as agreed, within scheduled time.
· Management of projects: technical meetings & communication with customers, project evaluations, writing test reports, etc.
· Calibration and maintenance of EMC and electrical test equipment.
We have shuttle bus from Hanoi (at Time City) -> Hung Yen
Yêu Cầu Công Việc
Mandatory:
Tại Công Ty TNHH TUV Rheinland Vietnam. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển
