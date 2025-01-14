Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,500 USD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Kỹ thuật viên phòng lab

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Mức lương
900 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 3d4 Khu Biệt Thự, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 900 - 1,500 USD

I. CÔNG VIỆC CHÍNH
1. Quản lý và điều hành phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật hoạt động một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác (Mục tiêu, kế hoạch, chiến lược mang lại hiệu quả cao nhất theo từng giai đoạn).
2. Kiểm soát hoạt động Lắp đặt, hướng dẫn chuyển giao, nghiệm thu thiết bị công nghiệp và hoạt động bảo hành, bảo trì, sửa chữa của đội ngũ Dịch Vụ Kỹ Thuật.
3. Tham gia tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo, kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của từng Kỹ Thuật Viên, đảm bảo đáp ứng chuyên môn, kiến thức sản phẩm và kỹ năng trong thực hiện dịch vụ Kỹ Thuật.
4. Quản lý và kiểm soát dữ liệu Thiết bị công ty đang cung cấp, điều phối phân bổ Kỹ Thuật có chuyên môn thực hiện chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng Thiết bị trong sử dụng tại khách hàng.
5. Lập mục tiêu và kế hoạch trong lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị, chăm sóc thiết bị cùng với việc chăm sóc, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Kỹ Thuật.
6. Quản lý và kiểm soát mục tiêu tư vấn chuyển đổi về Linh - Phụ kiện thiết bị và Dịch vụ của công ty.
7. Phối hợp với Admin Kỹ Thuật trong kiểm soát và điều phối Kỹ Thuật Viên thực hiện công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và năng suất theo mục tiêu chung.
8. Đồng hành cùng bộ phận Phát Triển Kinh Doanh và Kinh Doanh Dịch Vụ trong kiểm soát thiết bị và chăm sóc khách hàng, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ tại công ty.
9. Nắm bắt các yếu tố Kỹ Thuật, liên tục cập nhật kiến thức sản phẩm và tham mưu cho Ban Giám đốc các phương án, cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý hoạt động Dịch Vụ Kỹ Thuật phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty.

Với Mức Lương 900 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 3D4 Khu Biệt thự Thạnh Xuân, Khu Phố 1, P. Thạnh Xuân, Q. 12, TP. HCM

