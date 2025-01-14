Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,500 USD

I. CÔNG VIỆC CHÍNH

1. Quản lý và điều hành phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật hoạt động một cách đầy đủ, rõ ràng và chính xác (Mục tiêu, kế hoạch, chiến lược mang lại hiệu quả cao nhất theo từng giai đoạn).

2. Kiểm soát hoạt động Lắp đặt, hướng dẫn chuyển giao, nghiệm thu thiết bị công nghiệp và hoạt động bảo hành, bảo trì, sửa chữa của đội ngũ Dịch Vụ Kỹ Thuật.

3. Tham gia tuyển dụng, đào tạo, tái đào tạo, kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của từng Kỹ Thuật Viên, đảm bảo đáp ứng chuyên môn, kiến thức sản phẩm và kỹ năng trong thực hiện dịch vụ Kỹ Thuật.

4. Quản lý và kiểm soát dữ liệu Thiết bị công ty đang cung cấp, điều phối phân bổ Kỹ Thuật có chuyên môn thực hiện chăm sóc, bảo trì, bảo dưỡng Thiết bị trong sử dụng tại khách hàng.

5. Lập mục tiêu và kế hoạch trong lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa thiết bị, chăm sóc thiết bị cùng với việc chăm sóc, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Kỹ Thuật.

6. Quản lý và kiểm soát mục tiêu tư vấn chuyển đổi về Linh - Phụ kiện thiết bị và Dịch vụ của công ty.

7. Phối hợp với Admin Kỹ Thuật trong kiểm soát và điều phối Kỹ Thuật Viên thực hiện công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng và năng suất theo mục tiêu chung.

8. Đồng hành cùng bộ phận Phát Triển Kinh Doanh và Kinh Doanh Dịch Vụ trong kiểm soát thiết bị và chăm sóc khách hàng, đảm bảo trải nghiệm của khách hàng về dịch vụ tại công ty.

9. Nắm bắt các yếu tố Kỹ Thuật, liên tục cập nhật kiến thức sản phẩm và tham mưu cho Ban Giám đốc các phương án, cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý hoạt động Dịch Vụ Kỹ Thuật phù hợp định hướng kinh doanh của Công ty.