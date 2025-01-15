Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/03/2025
Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang

Kỹ thuật viên phòng lab

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 441 Nguyễn Khang

- Quan Hoa

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Quản lý, điều hành các hoạt động phòng kỹ thuật. Lập kế hoạch hoạt động của phòng kỹ thuật cho từng giai đoạn cụ thể theo kế hoạch kinh doanh của công ty. Phân bổ công việc cho nhân viên cấp dưới, chỉ đạo, hướng dẫn để họ hoàn thành tốt công việc của mình
- Đề xuất và lên giải pháp thi công lắp đặt cho các dự án. Lập dự trù chi phí vật tư thiết bị thi công và chi phí nhân công lắp đặt cho các dự án.
- Lập kế hoạch, phương án triển khai công việc bàn giao kỹ thuật, danh mục, hạng mục cung cấp vật tư lắp đặt cho các Phòng ban liên quan. Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn nhân viên trong phòng và các nhà cung cấp thi công lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn, tham gia nghiệm thu, bàn giao thiết bị.
- Trực tiếp phụ trách triển khai các dự án, quản lý và giám sát nhà thầu phụ. Phối hợp với phòng kinh doanh dự án để hoàn thiện hồ sơ hoàn công các dự án (Bản vẽ hoàn công, nhật ký thi công)
- Quản lý an toàn kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch đào tạo, tuyển dụng nhân sự, nâng cao chuyên môn cho thành viên trong nhóm.
- Quản lý và thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị của các dự án đã triển khai định kỳ để hệ thống luôn hoạt động tốt, tuổi thọ cao
- Thường xuyên kiểm soát, kiểm tra kỹ thuật nhằm phát hiện, sửa chữa những lỗi sai và có những cải tiến phù hợp
- Kết hợp với các phòng ban làm HSDT hoàn thiện các gói thầu phần giải pháp lắp đặt, bảo hành… đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng của hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang

Công ty TNHH Thương mại điện tử Bảo Giang

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 441 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội

