Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
1.Mô tả công việc nhân viên phòng Lab
• Sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phòng phân tích.
• Nhận và phân tích mẫu nước của các hạng mục xử lý nước thải, khí thải, RO, HVAC
• Phân tích các chỉ tiêu phân tích trong 1 mẫu nước
• Theo dõi và quản lí hóa chất của từng tháng và lên kế hoạch mua hóa chất cho tháng mới.
• Các công việc khác do tổ trưởng phụ trách trực tiếp, phó phòng giao phó
• Địa điểm làm việc: Cẩm Giàng, Hải Dương
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Yêu cầu công việc:
• Nữ < 27 tuổi, độc thân
• Trình độ đại học chuyên ngành hóa sinh, công nghệ sinh học, dược phẩm.
• Tiếng Anh đọc hiểu
• Kỹ năng thao tác tốt trong phòng thí nghiệm
• Khả năng tìm kiếm và phân tích tài liệu chuyên ngành vi sinh: lấy mẫu, nuôi cấy. Thành thạo trong phương pháp làm kháng sinh đồ.
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
