Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM

Kỹ thuật viên phòng lab

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật viên phòng lab Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Cẩm Giàng, Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật viên phòng lab Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1.Mô tả công việc nhân viên phòng Lab
• Sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phòng phân tích.
• Nhận và phân tích mẫu nước của các hạng mục xử lý nước thải, khí thải, RO, HVAC
• Phân tích các chỉ tiêu phân tích trong 1 mẫu nước
• Theo dõi và quản lí hóa chất của từng tháng và lên kế hoạch mua hóa chất cho tháng mới.
• Các công việc khác do tổ trưởng phụ trách trực tiếp, phó phòng giao phó
• Địa điểm làm việc: Cẩm Giàng, Hải Dương

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu công việc:
• Nữ < 27 tuổi, độc thân
• Trình độ đại học chuyên ngành hóa sinh, công nghệ sinh học, dược phẩm.
• Tiếng Anh đọc hiểu
• Kỹ năng thao tác tốt trong phòng thí nghiệm
• Khả năng tìm kiếm và phân tích tài liệu chuyên ngành vi sinh: lấy mẫu, nuôi cấy. Thành thạo trong phương pháp làm kháng sinh đồ.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Detech, số 8 đường Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

