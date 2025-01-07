Tuyển Kỹ thuật viên phòng lab CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HOÁ CHẤT NAKAGAWA VIỆT NAM làm việc tại Hải Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

1.Mô tả công việc nhân viên phòng Lab

• Sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị, dụng cụ, hóa chất trong phòng phân tích.

• Nhận và phân tích mẫu nước của các hạng mục xử lý nước thải, khí thải, RO, HVAC

• Phân tích các chỉ tiêu phân tích trong 1 mẫu nước

• Theo dõi và quản lí hóa chất của từng tháng và lên kế hoạch mua hóa chất cho tháng mới.

• Các công việc khác do tổ trưởng phụ trách trực tiếp, phó phòng giao phó

• Địa điểm làm việc: Cẩm Giàng, Hải Dương