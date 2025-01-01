Tất cả địa điểm
Công việc Mobile Developer

-

Có 208 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 22/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm TMA Solutions
Tuyển Mobile Developer TMA Solutions làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
TMA Solutions
Hạn nộp: 22/09/2025
Bình Định Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 28/07/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 24/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Hạn nộp: 13/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Misa
Tuyển Mobile Developer Công ty cổ phần Misa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Misa
Hạn nộp: 31/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AHV HOLDING
Hạn nộp: 26/06/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 21/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP
Hạn nộp: 19/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 23 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN MELI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN MELI
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Kaopiz Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kaopiz Software
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm TMA Solutions
Tuyển Mobile Developer TMA Solutions làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận
TMA Solutions
Hạn nộp: 07/07/2025
Bình Định Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ NGUỒN LỰC TOPRATE
Hạn nộp: 06/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 28/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Hạn nộp: 23/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong
Hạn nộp: 21/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm VPĐD ABC Virtual Communications, Inc tại TP.HCM
Tuyển Mobile Developer VPĐD ABC Virtual Communications, Inc tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD ABC Virtual Communications, Inc tại TP.HCM
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LIA BEAUTY
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LIA BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN LIA BEAUTY
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TM DV TRANG BEAUTY CENTER
Hạn nộp: 18/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Kids Plaza
Tuyển Mobile Developer Công ty CP Kids Plaza làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Kids Plaza
Hạn nộp: 15/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOPEE
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH HOPEE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HOPEE
Hạn nộp: 10/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN
Tuyển Mobile Developer Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD
Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 09/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT Pro Company
Hạn nộp: 08/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Funtap
Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Funtap làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Funtap
Hạn nộp: 05/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OIVAN VIỆT NAM
Tuyển Mobile Developer CÔNG TY TNHH OIVAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OIVAN VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Mobile Developer đang có xu hướng tăng mạnh trong những năm gần đây nhờ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số. Mức lương cho các vị trí này thường dao động từ 10.000.000 - 25.000.000/tháng, tùy theo kinh nghiệm. Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các khu vực như Hà NộiTP.HCM…, mở ra nhiều cơ hội phát triển.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Mobile Developer

Mobile developer là những lập trình viên chuyên phát triển ứng dụng di động cho các nền tảng như Android, iOS, hoặc đa nền tảng. Công việc của họ bao gồm thiết kế giao diện người dùng, lập trình các tính năng và đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định trên các thiết bị di động, hỗ trợ người dùng có trải nghiệm mượt mà và hiệu quả. Với sự gia tăng nhanh chóng của các thiết bị di động, nhu cầu tuyển dụng việc làm Mobile developer ngày càng lớn.

Theo báo cáo từ We Are Social và Hootsuite (2023), Việt Nam có khoảng 78 triệu người dùng Internet (trong gần 100 triệu dân), trong đó có 161.6 triệu thuê bao di động, tương đương mỗi người có khoảng 1.5 chiếc điện thoại. Thực tế này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng di động trong mọi lĩnh vực, từ thương mại điện tử, tài chính, giáo dục đến giải trí. Vì thế nhu cầu tuyển dụng Mobile developer cũng đang ngày càng gia tăng.

Các doanh nghiệp có xu hướng tuyển dụng việc làm Mobile developer có khả năng phát triển các ứng dụng di động cho cả Android và iOS. Các kỹ năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình như Java và Kotlin hay Swift và Objective-C cũng được ưu tiên. Các vị trí này thường tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, nơi có nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực như công ty phần mềm, fintech, và e-commerce.

Các doanh nghiệp thường tuyển việc làm Mobile developer biết phát triển các ứng dụng trên cả Android và iOS.
Các doanh nghiệp thường tuyển việc làm Mobile developer biết phát triển các ứng dụng trên cả Android và iOS.

Nghề Mobile developer mang lại nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Khi tích lũy kinh nghiệm, các Mobile developer có thể thăng tiến lên các vị trí như Senior Developer và Mobile Development Manager. Ngoài ra, các Mobile developer cũng có thể chuyển sang vai trò Product Manager để quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.

2. Mức lương của việc làm Mobile Developer

Mức lương cho vị trí tuyển dụng Mobile developer sẽ có sự chênh lệch tùy thuộc vào cấp độ kinh nghiệm và các yêu cầu công việc khác nhau. Mức lương này không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng của ứng viên mà còn vào quy mô, lĩnh vực hoạt động của công ty tuyển dụng. Dưới đây là một số mức lương tham khảo cho các ứng viên tìm việc Mobile developer trên các trang tuyển dụng hiện nay theo vị trí:

Việc làm Mobile developer Mức lương dao động (VNĐ/tháng)
Intern/ Fresher Mobile developer 3.000.000 - 7.000.000
Junior/Senior Mobile developer 10.000.000 - 25.000.000
Leader Mobile developer 25.000.000 - 35.000.000
Manager Mobile developer 35.000.000 - 50.000.000

3. Mô tả chi tiết công việc của Mobile Developer

Tuyển dụng việc làm Mobile developer yêu cầu ứng viên thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến việc phát triển và duy trì các ứng dụng di động trên các nền tảng phổ biến như Android và iOS. Cụ thể, công việc của Mobile developer bao gồm:

  • Phát triển và tối ưu hóa mã nguồn

Mobile developer sẽ phải thiết kế và lập trình các ứng dụng cho các nền tảng di động phổ biến như Android hoặc iOS. Điều này không chỉ bao gồm việc viết mã nguồn mà còn phải chú trọng đến tối ưu hóa mã nguồn sao cho ứng dụng có thể chạy mượt mà trên nhiều dòng điện thoại khác nhau. Công việc này bao gồm việc xây dựng giao diện người dùng, chức năng của ứng dụng.

Mobile Developer cần chú trọng đến tối ưu hóa mã nguồn sao cho ứng dụng có thể chạy ổn định
Mobile Developer cần chú trọng đến tối ưu hóa mã nguồn sao cho ứng dụng có thể chạy ổn định
  • Kiểm thử và sửa lỗi

Mobile developer cần kiểm thử ứng dụng để phát hiện và sửa lỗi trước khi ứng dụng được phát hành. Các lỗi có thể liên quan đến tính năng không hoạt động đúng cách, crash ứng dụng, hoặc các vấn đề liên quan đến tương thích với các phiên bản hệ điều hành mới. Mobile developer cần kiểm thử đơn vị (unit tests), kiểm thử tích hợp (integration tests) và kiểm thử chức năng (functional tests) để đảm bảo rằng ứng dụng hoạt động đúng như mong đợi.

  • Tích hợp API và dịch vụ bên ngoài

Nhiều ứng dụng di động cần kết nối với các dịch vụ bên ngoài như hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, dịch vụ đám mây, hoặc các API của bên thứ ba để cung cấp các tính năng phong phú hơn. Mobile developer phải có khả năng tích hợp các API này vào ứng dụng một cách hiệu quả, đảm bảo rằng dữ liệu được truyền tải một cách an toàn và nhanh chóng.

Mobile Developer phải có khả năng tích hợp các API này vào ứng dụng an toàn và nhanh chóng.
Mobile Developer phải có khả năng tích hợp các API này vào ứng dụng an toàn và nhanh chóng.

  • Cập nhật và nâng cấp ứng dụng

Thị trường ứng dụng di động luôn thay đổi với nhiều nhu cầu mới từ người dùng. Mobile developer cần liên tục cập nhật ứng dụng của mình để đáp ứng các yêu cầu mới này, bao gồm việc thêm các tính năng mới, cải thiện hiệu suất và đảm bảo rằng ứng dụng tương thích với các phiên bản hệ điều hành mới nhất.

4. Yêu cầu đối với việc làm Mobile Developer

Khi tuyển dụng Mobile developer, các nhà tuyển dụng thường yêu cầu ứng viên phải có những kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn vững vàng. Dưới đây là một số yêu cầu phổ biến đối với vị trí này:

  • Kiến thức lập trình vững vàng

Mobile developer cần thành thạo các ngôn ngữ lập trình phổ biến dành cho di động như Java và Kotlin cho Android, Swift và Objective-C cho iOS. Việc sử dụng thành thạo các công cụ lập trình và môi trường phát triển như Android Studio hoặc Xcode là một yêu cầu không thể thiếu khi tuyển dụng Mobile developer.

  • Hiểu biết về UI/UX

Mobile developer không chỉ viết mã mà còn cần có khả năng hiểu và thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX). Ứng viên cần biết cách tối ưu hóa giao diện sao cho dễ sử dụng, trực quan và thân thiện với người dùng, đặc biệt trên các thiết bị di động có kích thước màn hình hạn chế.

Mobile Developer cần hiểu về UI /UX để phát triển các ứng dụng dễ sử dụng và hấp dẫn người dùng
Mobile Developer cần hiểu về UI /UX để phát triển các ứng dụng dễ sử dụng và hấp dẫn người dùng
  • Khả năng làm việc nhóm:

Mobile developer không phải lúc nào cũng diễn ra một mình. Bạn sẽ phải phối hợp chặt chẽ với các đội ngũ khác như backend developers, và QA engineers. Vì vậy, khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm hiệu quả là rất quan trọng. Mobile developer cần phải biết cách trao đổi ý tưởng rõ ràng, lắng nghe các yêu cầu từ các bộ phận khác và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội khi cần.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy logic

Lập trình là một công việc đòi hỏi tư duy logic cao và khả năng giải quyết vấn đề. Mobile developer cần có khả năng nhận diện các vấn đề trong mã nguồn và đưa ra các giải pháp hiệu quả. Ngoài ra, việc biết cách debug và tối ưu hóa mã nguồn sẽ giúp giải quyết hiệu quả khi gặp phải các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính năng của ứng dụng.

  • Khả năng học hỏi và sáng tạo

Công nghệ di động luôn thay đổi và phát triển, vì vậy việc liên tục học hỏi các công nghệ mới, cải tiến kỹ năng và tư duy sáng tạo trong việc xây dựng ứng dụng là một yêu cầu không thể thiếu khi tuyển dụng Mobile developer. Việc học các công nghệ mới như AI, Machine Learning, AR/VR, hoặc các công nghệ 5G sẽ giúp ứng viên nâng cao kỹ năng và áp dụng chúng vào phát triển ứng dụng

5. Khu vực tuyển dụng Mobile Developer nhiều

Tuyển dụng Mobile developer hiện nay đang tăng cao trên cả nước, đặc biệt là tại các thành phố lớn. Dưới đây là các khu vực thường xuyên tuyển Mobile developer:

  • Tuyển dụng việc làm Mobile Developer TP.HCM

TP.HCM từ lâu đã được coi là trung tâm công nghệ lớn nhất tại Việt Nam, với sự tập trung của hàng nghìn công ty công nghệ, startup và các tập đoàn quốc tế. Do đó, nhu cầu tuyển dụng Mobile developer tại đây luôn ở mức cao với hàng trăm tin tuyển dụng mỗi tháng.

Nguyên nhân cho sự gia tăng này là do sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ như thương mại điện tử, ngân hàng số, vận tải thông minh, và các ứng dụng giải trí. Mức lương trung bình của Mobile developer tại Hà Nội dao động từ 12.000.000-25.000.000 VNĐ/tháng.

  • Tuyển dụng việc làm Mobile Developer Hà Nội

Hà Nội là nơi tập trung nhiều công ty công nghệ, đặc biệt là các công ty phần mềm lớn và các trung tâm nghiên cứu, phát triển công nghệ. Vì thế, nhu cầu tuyển dụng Mobile developer tại đây cũng đang gia tăng mạnh mẽ.

Mỗi tháng, Hà Nội ghi nhận vài trăm tin tuyển dụng cho vị trí Mobile developer. Mức lương trung bình dao động từ 12.000.000 - 22.000.000 VNĐ/tháng.

  • Tuyển dụng việc làm Mobile Developer tại Đà Nẵng

Đà Nẵng cũng là một trong các khu vực nổi bật trong việc tuyển dụng Mobile developer. Nguyên nhân là do sự chuyển dịch của các doanh nghiệp từ TP.HCM và Hà Nội về các tỉnh miền Trung. Nhiều công ty phát triển phần mềm và các startup đang chọn Đà Nẵng làm địa điểm lý tưởng để phát triển.

Mức lương trung bình cho vị trí Mobile developer khá hấp dẫn, dao động từ 10.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng. Theo thống kê, mỗi tháng có vài chục đến vài trăm tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp tại Đà Nẵng.

  • Tuyển dụng việc làm Mobile Developer tại Hải Phòng

Nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hải Phòng ngày càng tăng cao do sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất phần mềm, các công ty về logistics, và một số dự án fintech, edtech tại đây.

Các công ty về logistics, fintech, edtech thường xuyên tuyển dụng Mobile Developer
Các công ty về logistics, fintech, edtech thường xuyên tuyển dụng Mobile Developer

Tuy không có quy mô lớn như Hà Nội hay TP.HCM, mỗi tháng Hải Phòng vẫn ghi nhận khoảng vài chục tin tuyển dụng cho vị trí Mobile developer. Mức lương dao động từ 10.000.000 -20.000.000 VNĐ/tháng.

Ngoài ra, nhiều tỉnh thành khác như Cần Thơ, Bình Dương, Vũng Tàu, Nha Trang… cũng đang có nhu cầu tuyển dụng Mobile developer. Các khu vực này đang phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ, và sản xuất phần mềm, tạo nhiều cơ hội việc làm.

Tuyển dụng Mobile developer mang lại nhiều cơ hội hấp dẫn cho các ứng viên muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực ngành công nghệ thông tin. Với mức lương hấp dẫn, môi trường làm việc chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến, đây là thời điểm lý tưởng để bạn nắm bắt cơ hội và gia nhập vào ngành công nghiệp phát triển ứng dụng di động đang bùng nổ. Hãy chuẩn bị tốt kỹ năng và kiến thức của mình để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cao và xây dựng một sự nghiệp vững chắc trong lĩnh vực này.