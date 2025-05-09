Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Đảm bảo hiệu năng và trải nghiệm người dùng tốt nhất với ứng dụng.
Sửa lỗi và các vấn đề liên quan hiệu năng.
Viết chương trình rõ ràng, sạch sẽ và có khả năng kiểm thử.
Kết hợp với người phát triển server, đội phát triển sản phẩm và đồ họa để đạt được giải pháp có kiến trúc tốt và chất lượng cao.
Lập trình giao diện ứng dụng di động dựa trên file Figma hoặc các file thiết kế tương tự.
Đảm bảo người dùng có trải nghiệm tốt nhất với thiết kế đã thống nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng trên nền tảng Android sử dụng ngôn ngữ native và đã phát hành thành công ít nhất 1 ứng dụng trên cửa hàng tương ứng (yêu cầu nêu rõ trong CV).
Có kiến thức và kinh nghiệm về phát triển ứng dụng di động, bao gồm phát triển và phát hành ứng dụng.
Có kiến thức với ngôn ngữ native của iOS hoặc ngôn ngữ cross platform (React native, flutter) là một lợi thế
Thành thạo tự động hoá việc kiểm thử.
Thành thạo làm việc với REST-API và các thư viện làm việc với networking
Có kinh nghiệm với kỹ thuật profiling và debugging ứng dụng di động.
Có kiến thức vững chắc về các mô hình kiến trúc, ví dụ MVP, MVC, MVVM, có khả năng chọn kiến trúc tốt, sạch để đưa ra giải pháp tốt nhất cho ứng dụng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, công bằng.
Thưởng tháng lương thứ 13 theo hiệu suất cá nhân và tình hình kinh doanh của công ty.
Xét tăng lương 1 lần/năm.
Được hỗ trợ trong việc lên kế hoạch và thực hiện mục tiêu phát triển cá nhân.
Các quyền lợi khác theo quy định của công ty (Nghỉ mát hàng năm, tiệc cuối năm, các hoạt động tập thể khác, v.v.)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI TRÍ DIIJAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Golden West, số 2 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

