Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

Mobile Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia phát triển trong các dự án với ngôn ngữ JAVASCRIPT.
- Xây dựng ứng dụng trên mobile với framework REACT NATIVE.
- Xây dựng components, thư viện, APIs có thể tái sử dụng cho REACT NATIVE, ANDROID, IOS.
- Xây dựng các quy trình kiểm thử phần mềm (Unit Tests, UI Tests, Integration Tests & End-To-End Tests).
- Tương tác dữ liệu với APIs được đội BACKEND cung cấp.
- Phát triển kỹ năng thiết kế UI/UX.
- Có định hướng nghề nghiệp rõ ràng về soft skills lẫn hard skill.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- 1 năm kinh nghiệm, mạnh mảng IOS và tốt nghiệp ngành liên quan.
- Hiểu biết về HTML, CSS, JAVASCRIPT ES6, Có kiến thức về REACTJS, REACT NATIVE (Functional Programming, Hooks).
- Sử dụng Xcode hoặc Android Studio và các công cụ hỗ trợ: Simulator, Instrument
- Sử dụng tốt trên môi trường phát triển Linux & macOS.
- Có kinh nghiệm sử dụng TYPESCRIPT, REDUX, MOBX.
- Có kiến thức về RESTful APIs.
- Có khả năng thiết kế giao diện.
- Hiểu biết về nguyên tắc SOLID (Single Responsibility Principle).
- Hiểu biết về quy trình kiểm thử phần mềm.
- Đã từng sử dụng Android (Java/Kotlin) hoặc iOS (Swift).
- Đã sử dụng qua các công cụ như GITHUB, JIRA, BITBUCKET, TRELLO.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc linh động: 5 ngày/tuần (thứ 2 – thứ 6) ; 8h30 – 17h30 ; nghỉ trưa 1,5 tiếng.
- 12 ngày phép năm, 4 ngày phép đột xuất + nghỉ lễ, tết.
- Thử việc: 60 ngày
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Cung cấp thiết bị làm việc.
- Được tham gia các buổi training nội bộ nhằm nâng cao kiến thức.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, thoải mái.
- Team building, tiệc ăn uống, giải trí hằng tháng, year-end party, v.v...
- Quà, thưởng: Sinh nhật, lễ tết, trung thu, giáng sinh, v.v….

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

CÔNG TY CỔ PHẦN ESTUARY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà GB Tower, 78-80 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

