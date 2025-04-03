Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
- Hà Nội: Tây Hà Tower, 19 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương Thỏa thuận
Thiết kế, phát triển và tối ưu các ứng dụng mobile
Ưu tiền ứng viên có kinh nghiệm với ngôn ngữ đa nền tảng: Flutter, React Native
Xây dựng giao diện người dùng hiện đại, mượt mà theo thiết kế UI/UX.
Tích hợp API, xử lý dữ liệu và tối ưu hiệu suất ứng dụng.
Đảm bảo chất lượng ứng dụng thông qua kiểm thử (Unit Test, UI Test).
Nghiên cứu, áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu suất và trải nghiệm người dùng.
Phối hợp với đội ngũ Backend, UI/UX và QA để phát triển sản phẩm hoàn thiện.
Hỗ trợ khắc phục lỗi và cập nhật tính năng mới theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về Android SDK, Jetpack Components, MVVM, Clean Architecture.
Thành thạo làm việc với RESTful API, Retrofit, WebSocket.
Có kinh nghiệm với Firebase, Google Play Services, Room Database.
Biết sử dụng các công cụ quản lý mã nguồn như Git, GitHub/GitLab.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm CI/CD, viết Unit Test/UI Test.
Tư duy logic tốt, khả năng làm việc độc lập và teamwork hiệu quả.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB Thì Được Hưởng Những Gì
Trợ cấp ăn trưa bằng coupon qua ví điện tử của công ty tại canteen, Vé gửi xe free.
Thưởng cá nhân/team xuất sắc hàng tháng/quý.
Thưởng cuối năm (theo tình hình kinh doanh của công ty và kết quả công việc)
Review hiệu quả làm việc và lương 6 tháng/lần
Chế độ khác: BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động. Bảo hiểm sức khỏe cấp Lead trở lên, hỗ trợ mua kèm người nhà)
Du lịch khám phá các vùng đất mới, Teambuilding gắn kết đội ngũ 2 lần/năm cùng toàn thể CBNV công ty
Khám sức khỏe định kỳ, Đào tạo và các chương trình văn hóa nội bộ v.v...
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Thời gian làm việc: Thứ 2 - thứ 6 (9h - 18h00)
Ngoài ra công ty còn có các CLB chăm lo sức khỏe thể chất tinh thần cho CBNV: Yoga, bóng đá, thư viện đọc sách...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TECHLAB
