Tuyển Mobile Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 23 - 30 Triệu

Mức lương 23 - 30 Triệu
Kinh nghiệm 3 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 23 - 30 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì ứng dụng di động đa nền tảng (iOS & Android) bằng React Native (bao gồm tích hợp Native code nếu cần).

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ sản phẩm, thiết kế và backend để mang lại trải nghiệm mượt mà, thân thiện và bảo mật cho người dùng.

Tối ưu hiệu suất ứng dụng, giao diện người dùng (UI/UX) và đảm bảo tính ổn định khi xử lý dữ liệu chuyển động và hệ thống phần thưởng.

Viết mã sạch, có cấu trúc rõ ràng và dễ bảo trì; tham gia đánh giá mã (code review) cùng đội ngũ kỹ thuật.

Góp phần cải tiến liên tục sản phẩm dựa trên phản hồi từ người dùng và số liệu hành vi sử dụng.

Đóng góp ý tưởng phát triển các tính năng như hệ thống quy đổi phần thưởng, ví tiền số, hệ thống leaderboard…

Với Mức Lương 23 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, trong đó có kinh nghiệm vững với React Native.

Đã từng phát triển và đưa ứng dụng lên App Store và Google Play.

Hiểu rõ kiến trúc ứng dụng di động, quản lý trạng thái, tối ưu hiệu năng, và đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu người dùng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tích hợp thiết bị đo bước chân (Google Fit, Apple HealthKit) và/hoặc ứng dụng liên quan tới tiền mã hóa, phần thưởng token, hệ thống ví tiền số. Hoặc ưu tiên có kinh nghiệm tích hợp các eKYC, Cổng thanh toán, Social Login, Tracking, Analytics, Marketing Tool,…

Có tư duy sản phẩm tốt, chủ động đề xuất cải tiến và làm việc theo mô hình Agile/Scrum.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập 23-30 triệu gross, thỏa thuận khi phỏng vấn.

Cơ hội phát triển, khẳng định chính mình và thăng tiến cực lớn, trở thành nhà quản lý chỉ sau 2 - 3 năm

Văn phòng đẹp nhất, sáng tạo và thân thiện với môi trường do chính những thế hệ trẻ của Apec kiến tạo nên

Hoạt động nội bộ (du lịch, team building,...)

Thưởng lễ tết, thưởng quý, thưởng cuối năm, lương tháng thứ 13+++

Có cơ hội được tham gia một số dự án đã và đang phát triển của p.CNTT:

Hệ thống giao dịch thị trường chứng khoán trái phiếu, website bảng giá, Mobile App giao dịch cho nhà đầu tư.

Vận hành, phát triển các website công ty, các dự án.

Hệ thống ERP cho tập đoàn (Quản trị nhân sự, tuyển dụng, tính lương, giao việc, dự án).

Các ứng dụng quản trị, giao dịch khác trong tập đoàn: Bất động sản, nội thất, trái phiếu...

Đang phát triển hệ thống quản lý chuỗi khách sạn SmartHotel tích hợp eKYC, Payment, hệ thống quản lý kho phòng: Channel Manager, CRM, Loyalty, Booking.

Vận hành, phát triển hệ thống tài chính độc nhất tại Việt Nam và hệ thống giao dịch chứng khoán hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Và nhiều dự án khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN APEC GROUP

