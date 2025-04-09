Tuyển Mobile Developer Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công Ty TNHH Gmo-Z.com Financial System VN
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 1 - 3 USD
Công ty TNHH GMO-Z.com Financial System VN là công ty con của tập đoàn GMO Financial Holdings, Inc., một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, tài chính tại Nhật Bản và là một thành viên trong tập đoàn GMO Group. Công ty đang cần tuyển vị trí như sau:
Mobile Developer: cụ thể là Android Developer (Tiếng Nhật N1~N4) Thu nhập tại Việt Nam lên tới 70Tr/tháng, tại Nhật lên tới 160Tr/tháng
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
● Tham gia cùng với các kỹ sư bên Nhật, vận hành và phát triển các product, dịch vụ của công ty.
● Trao đổi với các phòng ban Marketing, Design hoặc PM của dự án để nắm được yêu cầu và triển khai.
Địa điểm làm việc: Tầng 5 Ocean Park Building, 1 Phố Đào Duy Anh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Với Mức Lương 1 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Tiếng Nhật trình độ tương đương N4 trở lên và có động lực học tiếng Nhật.
● Có kinh nghiệm phát triển, vận hành ứng dụng iOS/Android 2 năm trở.
